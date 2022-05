Biden envoie une équipe de haut niveau aux Émirats arabes unis, dans le but de rétablir des liens effilochés.

Le président Joe Biden a envoyé une délégation américaine de haut niveau aux Émirats arabes unis lundi pour proposer ses condoléances après le décès de son dirigeant, dans une tentative apparente d'intensifier les efforts pour réparer les liens effilochés avec les alliés arabes du Golfe.

Le désir de Washington d'améliorer les liens avec les monarchies du Golfe est devenu plus urgent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a souligné la pertinence des producteurs de pétrole du Golfe alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Les États du Golfe ont jusqu'à présent refusé de prendre parti dans le conflit ukrainien. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, poids lourds de l'OPEP, ont également résisté aux appels à augmenter la production pour aider à maîtriser les prix du brut qui ont aggravé l'inflation dans le monde.

Depuis le week-end, les dirigeants du monde entier se sont rendus à Abu Dhabi pour rendre hommage au nouveau dirigeant Cheikh Mohammed bin Zayed à l'occasion du décès de son demi-frère. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman s'est rendu aux EAU lundi pour proposer ses condoléances, ont rapporté les médias d'État.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a atterri dans la capitale émiratie où elle devrait rester environ trois heures. Elle est à la tête d'une délégation qui comprend la quasi-totalité des principaux collaborateurs de M. Biden en matière de sécurité nationale, des secrétaires d'État et de la défense au chef de la Central Intelligence Agency en passant par les hauts responsables de la Maison Blanche.

La composition de la délégation reflète le désir de Washington de montrer son engagement envers la région, selon de hauts responsables américains.

M. Harris soulignera l'intention d'approfondir les liens dans des domaines allant de la sécurité et du climat à l'espace, l'énergie et le commerce, ont-ils ajouté.

"Il s'agit d'une offensive de charme majeure de la part de l'administration Biden pour réparer les relations", a déclaré Omer Taspinar, expert politique au groupe de réflexion Brookings Institution.

Le Moyen-Orient n'était pas une priorité pour l'administration Biden, dont l'objectif premier était de relever le défi de la Chine, et depuis février, l'agenda de la politique étrangère américaine a été dominé par le conflit en Ukraine.

Les EAU et l'Arabie saoudite sont tous deux rancuniers à l'égard de l'administration Biden.

Biden a jusqu'à présent refusé de traiter directement avec le prince héritier saoudien Mohammed en tant que dirigeant de facto du royaume.

Les Émiratis ont été frustrés par ce qu'ils considèrent comme un manque de soutien fort de la part des États-Unis à la suite des attaques de missiles lancées en janvier par les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, sur Abu Dhabi.

Reuters a rapporté que Biden a contrarié le Cheikh Mohammed en ne l'appelant pas rapidement après les attaques et en ne répondant pas plus fermement.

"Il y a une tentative de remettre les choses sur les rails après la frustration des Émirats arabes unis à l'égard des États-Unis par l'absence de visites de haut niveau à la suite des attaques des Houthis", ajoute Taspinar.

"L'ancienneté et la taille de la délégation américaine sont un signal très révélateur et seront significatives pour Cheikh Mohammed et les dirigeants des EAU", a déclaré une source familière de la pensée émiratie.

Lors d'une réunion avec le cheikh Mohammed au Maroc en mars, le secrétaire d'État Antony Blinken a proposé des assurances sur l'engagement de Washington dans la région.

Les États du Golfe ont été irrités par la perception d'un déclin de l'engagement des États-Unis envers leur sécurité face au programme de missiles de l'Iran et à son réseau de proxies régionaux.

Dans le même temps, les EAU s'engagent auprès de Téhéran pour contenir les tensions. Le ministre iranien des Affaires étrangères était attendu à Abu Dhabi lundi.

Abu Dhabi et Riyad ont également été frustrés par les conditions sur les ventes d'armes américaines. En décembre, les EAU ont déclaré qu'ils suspendaient les pourparlers sur l'achat d'avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis en raison des conditions liées à la vente.

Les EAU affirment que les États-Unis restent un partenaire stratégique, même s'ils approfondissent leurs liens avec la Chine et la Russie.

"Il y a des progrès, (mais aussi) plus à faire. Les EAU veulent une relation plus étroite et plus clairement définie avec les États-Unis", a déclaré la source émiratie. (Reportage de Humeyra Pamuk ; Reportage supplémentaire de Ghaida Ghantous à Dubaï et Trevor Hunnicutt à Washington ; Édition de Clarence Fernandez et Mark Porter)