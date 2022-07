Biden espère plus de pétrole et d'intégration israélienne lors du sommet arabe en Arabie Saoudite

Biden, sur la deuxième étape de son premier voyage au Moyen-Orient en tant que président, s'est concentré sur le sommet prévu avec six États du Golfe et l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, tout en minimisant la rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, un geste qui a suscité des critiques aux États-Unis sur les violations des droits de l'homme.

Biden avait promis de faire de l'Arabie saoudite un "paria" sur la scène mondiale suite au meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi par des agents saoudiens, mais a finalement décidé que les intérêts américains dictaient un recalibrage, et non une rupture, des relations avec le premier exportateur de pétrole au monde et la première puissance arabe.

M. Biden a besoin de l'aide saoudienne à une époque où les prix du brut sont élevés et où d'autres problèmes sont liés au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et alors qu'il encourage les efforts visant à mettre fin à la guerre au Yémen, où une trêve temporaire est en place. Washington souhaite également freiner l'emprise de l'Iran dans la région et l'influence mondiale de la Chine.

Le président américain aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de l'Irak avant de prendre part au sommet plus large où il "exposera clairement" sa vision et sa stratégie pour l'engagement de l'Amérique au Moyen-Orient, a déclaré vendredi le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

"Il a l'intention de s'assurer qu'il n'y a pas de vide au Moyen-Orient que la Chine et la Russie pourraient combler", a déclaré M. Sullivan.

M. Biden discutera de l'approvisionnement en énergie avec les producteurs de pétrole du Golfe, mais Washington a déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que l'Arabie saoudite, poids lourd de l'OPEP, augmente immédiatement sa production de pétrole et qu'il attendra les résultats d'une réunion de l'OPEP+ le 3 août.

Les États du Golfe, qui ont refusé de se ranger du côté de l'Occident contre la Russie dans le conflit ukrainien, cherchent à leur tour un engagement concret de la part des États-Unis en ce qui concerne les liens stratégiques qui ont été mis à rude épreuve en raison du désengagement perçu des États-Unis dans la région.

Riyad et Abou Dhabi ont été frustrés par les conditions américaines sur les ventes d'armes et pour avoir été exclus des pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran pour relancer un pacte nucléaire de 2015 qu'ils considèrent comme défectueux pour ne pas avoir abordé les préoccupations régionales concernant le programme de missiles et le comportement de Téhéran.

"La demande la plus importante des dirigeants saoudiens et des autres dirigeants du Golfe - et des Arabes en général - est la clarté de la politique américaine et de son orientation vers la région", a déclaré Abdulaziz Sager, président du Gulf Research Center basé à Riyad.

Israël, qui partage leurs préoccupations à l'égard de l'Iran, a encouragé le voyage de Biden dans le royaume, espérant qu'il favorisera un réchauffement entre l'Arabie saoudite et Israël dans le cadre d'un rapprochement arabe plus large après que les EAU et Bahreïn aient noué des liens avec Israël dans le cadre de pactes négociés par les États-Unis qui ont reçu la bénédiction de Riyad.

En signe de progrès dans le cadre de ce que M. Biden a décrit comme un processus révolutionnaire, l'Arabie saoudite a déclaré vendredi qu'elle ouvrirait son espace aérien à tous les transporteurs aériens, ouvrant ainsi la voie à davantage de survols vers et depuis Israël.

Washington et Riyad ont également annoncé le retrait des soldats de la paix américains et autres de Tiran - une île située entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, dans une position stratégique menant au port israélien d'Eilat. Les troupes ont été stationnées dans le cadre d'accords conclus en 1978 et qui ont conduit à un accord de paix entre Israël et l'Égypte.

Le sommet américano-arabe discutera d'une "coordination et d'une collaboration plus étroites en ce qui concerne l'Iran", a déclaré M. Sullivan, ainsi que de l'intégration régionale, notamment celle de l'Irak, où Téhéran a construit une profonde influence. Le soutien des riches États du Golfe aux infrastructures et aux investissements mondiaux sera également discuté.

Les États-Unis et Israël cherchent également à jeter les bases d'une alliance de sécurité avec les États arabes qui connecteraient des systèmes de défense aérienne pour lutter contre les attaques de drones et de missiles iraniens au Moyen-Orient, selon des sources.

Un tel plan serait difficile à vendre pour les États arabes qui n'ont pas de liens avec Israël et qui rechignent à faire partie d'une alliance considérée comme opposée à l'Iran, qui a construit un solide réseau de proxies dans la région, notamment en Irak, au Liban et au Yémen.

Le haut fonctionnaire émirati Anwar Gargash a déclaré vendredi que l'idée d'une soi-disant OTAN au Moyen-Orient était difficile et que la coopération bilatérale était plus rapide et plus efficace.

Les EAU, a-t-il dit, ne soutiendraient pas une approche conflictuelle : "Nous sommes ouverts à la coopération, mais pas à une coopération visant tout autre pays de la région et je mentionne spécifiquement l'Iran."