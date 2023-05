La Maison Blanche et les Républicains du Congrès mettent la dernière main à un accord qui relèvera pour deux ans le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31.400 milliards de dollars, tout en limitant les dépenses dans tous les domaines, à l'exception de l'armée et des anciens combattants, selon un responsable américain.

Les négociateurs du président démocrate Joe Biden et du président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy semblaient s'approcher d'un accord jeudi, les deux parties ayant trouvé un terrain d'entente sur des questions clés, telles que le plafonnement des dépenses et le financement de l'Internal Revenue Service (IRS) et de l'armée.

Toutefois, des points tels que l'obligation de travailler pour les bénéficiaires de l'aide fédérale bloquent toujours l'accord, a déclaré le fonctionnaire.

L'accord envisagé augmenterait le financement des dépenses discrétionnaires consacrées à l'armée et aux anciens combattants, tout en maintenant les dépenses discrétionnaires non liées à la défense au niveau de l'année en cours, a précisé le fonctionnaire, qui a requis l'anonymat parce qu'il n'est pas autorisé à s'exprimer sur les discussions internes.

La Maison-Blanche envisage de revoir à la baisse son projet d'augmenter les fonds alloués à l'IRS afin d'embaucher davantage d'auditeurs et de cibler les Américains fortunés, a précisé le fonctionnaire.

Les fonds alloués à la défense et aux anciens combattants correspondent au budget présenté par M. Biden au début de l'année, a indiqué un deuxième responsable américain.

L'accord laisse de nombreux détails à régler dans les semaines et les mois à venir.

Chacun devra persuader suffisamment de membres de son parti au sein d'un Congrès étroitement divisé pour qu'ils votent en faveur d'un éventuel accord, ce qui n'est pas une mince affaire, les républicains d'extrême droite ayant déclaré qu'ils ne soutiendraient aucun accord sans de vastes réductions des dépenses et les démocrates progressistes s'opposant à de nouvelles exigences en matière de travail dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté.

"La seule façon d'aller de l'avant est de parvenir à un accord bipartisan. Je pense que nous parviendrons à un accord qui nous permettra d'aller de l'avant et qui protégera les Américains qui travaillent dur dans ce pays", a déclaré M. Biden jeudi.

L'un des négociateurs républicains, le représentant Patrick McHenry, a déclaré que les deux parties avaient fait part de leurs préoccupations et qu'elles les comprenaient très bien.

"C'est la raison pour laquelle nous sommes encore ici, à la onzième heure, à nous battre sur des questions sérieuses et lourdes de conséquences", a-t-il déclaré à la presse jeudi en fin de journée.

La complexité de la situation est d'autant plus grande que l'on ne sait pas exactement combien de temps les parlementaires doivent agir. Le département du Trésor a été averti qu'il pourrait être incapable de couvrir toutes ses obligations dès le 1er juin, mais il a annoncé jeudi qu'il vendrait 119 milliards de dollars de dette arrivant à échéance à cette date, ce qui laisse penser à certains observateurs du marché qu'il ne s'agit pas d'une date limite impérative.

La plupart des parlementaires ont quitté Washington pour les vacances du Memorial Day, mais leurs chefs de file les ont prévenus qu'ils devaient se tenir prêts à revenir pour voter si un accord était trouvé.

Les programmes de santé et de retraite, qui connaissent une croissance rapide, ne seraient pas affectés, même s'ils devraient accroître le niveau d'endettement des États-Unis dans les années à venir.

Les républicains ont rejeté les augmentations d'impôts proposées par M. Biden pour les entreprises et les personnes fortunées, tandis que M. Biden s'est opposé aux propositions républicaines visant à durcir les conditions de travail dans certains programmes de lutte contre la pauvreté et à assouplir les règles relatives aux forages pétroliers et gaziers.

Le représentant républicain Garret Graves a déclaré jeudi en fin de journée que la Maison-Blanche "refusait de négocier sur les conditions de travail", ce qu'il a qualifié de "folie". Il a ajouté que les désaccords sur le financement de la sécurité sociale et de Medicare par rapport aux exigences de travail continuent d'être un problème entre les deux parties.

Les leaders de la Chambre des représentants ont déclaré que les parlementaires auraient trois jours pour réfléchir à l'accord avant de le voter, et chaque parlementaire du Sénat a le pouvoir de bloquer l'action pendant des jours. Au moins l'un d'entre eux, le républicain Mike Lee, a menacé de le faire.

L'impasse a inquiété les investisseurs, faisant grimper les coûts d'emprunt du gouvernement de 80 millions de dollars jusqu'à présent, selon le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo.

Plusieurs agences de notation ont déclaré qu'elles avaient placé les États-Unis sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de leur note, ce qui aurait pour effet d'augmenter encore davantage les coûts d'emprunt.