Les États-Unis et l'Inde se sont déclarés "parmi les partenaires les plus proches au monde" jeudi lors de la visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington, organisée par le président Joe Biden.

Washington a été frustré par les liens étroits entre l'Inde et la Russie, alors que Moscou fait la guerre en Ukraine. M. Modi n'a pas abordé directement la Chine ou la Russie, et M. Biden n'a mentionné la Chine qu'en réponse à la question d'un journaliste. Toutefois, une déclaration commune publiée par les deux hommes à l'issue de leur entretien privé de deux heures et demie semble viser les deux pays.

ORDRE INTERNATIONAL

Les deux parties ont souligné l'importance d'un "ordre international fondé sur des règles", déclarant que "l'ordre mondial contemporain a été construit sur les principes de la Charte des Nations unies, du droit international et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États".

"Les États-Unis et l'Inde ont réaffirmé leur détermination à contrer toute tentative de subversion unilatérale du système multilatéral.

TRAGÉDIE UKRAINIENNE

Les deux dirigeants "ont exprimé leur profonde inquiétude face au conflit en Ukraine et déploré ses terribles et tragiques conséquences humanitaires", notant les "impacts graves et croissants de la guerre sur le système économique mondial, notamment sur la sécurité alimentaire, énergétique et des carburants, ainsi que sur les chaînes d'approvisionnement essentielles".

Les deux pays se sont engagés à "poursuivre l'aide humanitaire au peuple ukrainien" et "ont convenu de l'importance de la reconstruction post-conflit en Ukraine".

INDO-PACIFIQUE ET MER DE CHINE MÉRIDIONALE

Les deux parties ont "réitéré leur engagement durable en faveur d'une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive, pacifique et prospère, dans le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et du droit international", tout en exprimant leur "préoccupation face aux actions coercitives et à la montée des tensions" et leur opposition aux "actions déstabilisatrices ou unilatérales qui cherchent à modifier le statu quo par la force".

Les dirigeants "ont souligné l'importance de l'adhésion au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), et du maintien de la liberté de navigation et de survol, pour relever les défis posés à l'ordre maritime fondé sur des règles, y compris dans les mers de Chine orientale et méridionale".