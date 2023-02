Biden et Poutine affichent leurs alliances sur fond de guerre en Ukraine

Les tensions mondiales entre les superpuissances ont été soulignées lors d'une journée de diplomatie à Varsovie et à Moscou mercredi. M. Biden a promis que les États-Unis "défendront littéralement chaque pouce de l'OTAN", l'alliance militaire qui comprend certains pays d'Europe de l'Est limitrophes de la Russie.

M. Poutine a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping se rendrait en Russie, affirmant que les relations avaient atteint de "nouvelles frontières". Washington craint que Pékin ne fournisse un soutien matériel à la guerre de Moscou en Ukraine, qui a débuté le 24 février de l'année dernière et est devenue le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La guerre a déplacé des millions de personnes, laissé des villes et des villages ukrainiens en ruines et perturbé l'économie mondiale.

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion du jour férié du Défenseur de la patrie jeudi, M. Poutine a déclaré que la Russie continuerait à accorder une attention accrue au renforcement de ses forces nucléaires et qu'elle commencerait les livraisons massives de missiles hypersoniques à lancement maritime Zirkon. La Russie doit commencer des exercices militaires avec la Chine en Afrique du Sud vendredi et a envoyé une frégate équipée des missiles hypersoniques.

La Russie continuera également à équiper ses forces armées de matériel de pointe et augmente la production d'armes conventionnelles, a déclaré M. Poutine dans les remarques publiées par le Kremlin tôt jeudi.

Mercredi, Poutine a accueilli le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, au Kremlin, et Wang a également rencontré séparément le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. L'agence de presse TASS a cité Wang qui a déclaré que la Chine allait "adhérer fermement à une position objective et impartiale et jouer un rôle constructif dans le règlement politique de la crise".

Lavrov et Wang n'ont pas discuté d'un plan de paix chinois rapporté, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Les relations entre la Chine et la Russie, a déclaré Wang par l'intermédiaire d'un interprète, ne sont pas dirigées contre une tierce partie, mais dans un coup de gueule clair contre les États-Unis, il a déclaré que les pays "ne succomberaient pas à la pression de tierces parties".

FLANC ORIENTAL DE L'OTAN

À Varsovie, M. Biden a rencontré les dirigeants de neuf pays d'Europe de l'Est qui, pendant la guerre froide, étaient soit alignés sur Moscou, soit faisaient partie de l'ancienne Union soviétique. Certains d'entre eux sont aujourd'hui parmi les plus fervents partisans de l'aide militaire à l'Ukraine.

"En tant que flanc oriental de l'OTAN, vous êtes la ligne de front de notre défense collective. Vous savez mieux que quiconque quels sont les enjeux de ce conflit. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour la liberté des démocraties dans toute l'Europe et dans le monde entier", a déclaré M. Biden.

Le Kremlin affirme qu'il considère l'OTAN, qui pourrait bientôt s'élargir pour inclure la Suède et la Finlande, comme une menace existentielle pour la Russie. Lors de son voyage cette semaine, qui comprenait une visite dans la capitale ukrainienne Kiev, M. Biden a rejeté l'affirmation de la Russie selon laquelle l'Occident veut la contrôler ou la détruire.

Entre-temps, lors d'une réunion mercredi de l'Assemblée générale des Nations Unies, composée de 193 membres, pour marquer l'anniversaire de la guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'invasion de la Russie comme une violation de la charte fondatrice de l'ONU et du droit international, et a appelé les menaces de Moscou concernant l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires.

Dans deux discours prononcés en septembre dernier, Poutine a indiqué qu'il utiliserait, si nécessaire, des armes nucléaires pour défendre la Russie.

"Nous avons entendu des menaces implicites d'utilisation d'armes nucléaires. La soi-disant utilisation tactique des armes nucléaires est tout à fait inacceptable. Il est grand temps de faire marche arrière", a déclaré António Guterres.

Mardi, Poutine a suspendu le nouveau traité START (Strategic Arms Reduction Treaty) sur le contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis, accusant Washington de transformer la guerre en un conflit mondial en armant l'Ukraine.

Moscou s'en tiendra aux limites convenues pour les missiles nucléaires et continuera à informer les États-Unis des changements dans ses déploiements, a déclaré un haut responsable du ministère russe de la défense.

M. Biden a déclaré dans une interview accordée à ABC News qu'il ne voyait aucun changement dans le dispositif nucléaire de Moscou et qu'il ne pensait pas que les remarques de M. Poutine signifiaient que la Russie envisageait d'utiliser des armes nucléaires.

Interrogé sur la suspension de la participation de la Russie au programme New START, M. Biden l'a qualifiée de "grosse erreur" mais a déclaré : "Je n'y lis pas qu'il envisage d'utiliser des armes nucléaires ou quoi que ce soit de ce genre."

BATTLEFIELD

La Russie, qui tente de décrocher le contrôle total de deux provinces orientales formant la région industrielle ukrainienne de Donbas, a lancé des assauts répétés. Mardi, les troupes russes ont réussi à percer les défenses ukrainiennes près de la ville de Kreminna, mais ont été repoussées et ont perdu une partie de leur équipement lourd, a déclaré mercredi un haut responsable ukrainien.

Kreminna se trouve à environ 70 km (43,5 miles) au nord de Bakhmut, foyer des attaques russes les plus féroces.

La Russie contrôle environ un cinquième de l'Ukraine un an après avoir lancé ce qu'elle a appelé une "opération militaire spéciale" pour protéger sa sécurité. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ont décrit l'invasion comme un accaparement de terres de style impérial.