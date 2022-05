Biden et Powell, président de la Fed, se rencontrent alors que l'inflation continue de peser sur les consommateurs

La réunion, la première depuis la confirmation de Powell pour un second mandat par le Sénat au début du mois, intervient alors que Biden cherche à réduire les coûts de l'essence, de la nourriture et des biens de consommation qui ont fait grimper l'inflation à des sommets inégalés depuis 40 ans.

M. Biden réitérera l'indépendance de la Fed, notera que la banque centrale dispose des outils nécessaires pour lutter contre l'inflation et discutera des économies américaine et mondiale, a déclaré le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, dans des interviews télévisées mardi.

"Nous sommes dans cette transition de ce qui a été une reprise économique historique - historique dans les emplois créés, historique dans la richesse créée pour les familles américaines - et maintenant nous devons faire la transition vers une croissance plus stable et plus résiliente", a-t-il déclaré à MSNBC.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mardi avant la réunion, prévue à 13h15 (1715 GMT).

L'économie américaine a connu sa plus forte croissance en près de quatre décennies en 2021, après que le gouvernement a déversé des milliers de milliards d'aide COVID-19 dans l'économie, alimentant les dépenses de consommation qui ont contribué à la hausse des prix.

Un rapport du département du travail publié au début du mois https://www.reuters.com/business/us-weekly-jobless-claims-decline-moderately-2022-04-21 a montré que les listes de chômeurs se réduisaient au plus bas niveau en 52 ans, ce qui a contribué à stimuler la croissance des salaires.

La Fed a déjà augmenté les taux d'intérêt de 3/4 de point de pourcentage cette année et prévoit d'augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage supplémentaire à chacune des deux prochaines réunions, avec potentiellement d'autres augmentations à venir après cela.

La Fed espère que l'inflation se modérera au moins en partie d'elle-même, à mesure que les entreprises régleront les problèmes de chaîne d'approvisionnement compliqués par la pandémie, par exemple, et que les consommateurs réorienteront leurs dépenses vers les services.

Mais M. Powell a également indiqué clairement que la Fed ne comptait plus sur cela et qu'elle augmenterait les taux d'intérêt autant que nécessaire. Il considère l'inflation élevée comme le principal risque économique auquel le pays est confronté, et son contrôle comme la principale priorité de la Fed au cours de son second mandat, même si le processus s'avère douloureux pour les ménages et les entreprises, et pousse le taux de chômage un peu plus haut.

Pour Biden et le parti démocrate, cela pourrait signifier une saison électorale de mi-mandat difficile, où ils tentent de garder le contrôle de Washington.

Dans un article d'opinion du Wall Bourse Journal publié lundi, M. Biden a déclaré que le rôle principal de la Réserve fédérale était de contrôler l'inflation.

M. Biden a déclaré que son "prédécesseur a rabaissé la Fed, et les présidents précédents ont cherché à influencer ses décisions de manière inappropriée pendant les périodes d'inflation élevée. Je ne le ferai pas".

La Fed dirigée par Powell a été critiquée par certains économistes pour avoir été lente à s'attaquer à l'inflation élevée en mettant fin au soutien d'urgence à l'économie et en commençant à augmenter les taux d'intérêt.

La croissance des prix à la consommation aux États-Unis a fortement ralenti en avril alors que les prix de l'essence se sont détendus après avoir atteint des sommets, ce qui suggère que l'inflation a probablement atteint un sommet, même si elle risque de rester chaude pendant un certain temps et de maintenir le pied de la Réserve fédérale sur les freins pour refroidir la demande.

La semaine dernière, M. Powell a déclaré à l'adresse https://www.reuters.com/article/usa-fed-powell-inflation/feds-powell-not-time-for-tremendously-nuanced-readings-of-inflation-idUKW1N2UD02B qu'en dépit de certains signes encourageants indiquant que les pressions sur les prix pourraient atteindre un pic, l'environnement actuel n'est "pas le moment de procéder à des lectures extrêmement nuancées de l'inflation", et les responsables de la banque centrale américaine continueront à resserrer leur politique jusqu'à ce que l'inflation diminue "de manière convaincante".