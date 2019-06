Biden et Sanders s'en prennent à Trump lors d'un débat démocrate

(Actualisé tout du long avec précisions, déclarations supplémentaires, Trump)

MIAMI, 28 juin (Reuters) - Les favoris de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders, ont multiplié les attaques contre le président républicain Donald Trump jeudi à Miami lors d'un débat qui a mis en exergue les divisions des candidats sur l'assurance santé.

Dès l'entame de ce débat qui réunissait dix candidats à l'investiture démocrate, au lendemain d'un premier débat sur le même format (), Biden et Sanders s'en sont pris à l'actuel locataire de la Maison blanche.

"Le peuple américain a conscience que Trump est un imposteur, un menteur pathologique et un raciste, et qu'il a menti au peuple américain durant la campagne", a lancé Sanders, donné deuxième des sondages derrière Biden au sein de l'important contingent de candidats à l'investiture démocrate.

Biden, dont c'est la troisième campagne pour accéder à la présidence, a déclaré que les baisses d'impôts décidées par Trump favorisaient les plus riches et ont accentué les inégalités économiques au sein du pays.

"Donald Trump nous a placés dans une situation horrible. Il y a d'énormes inégalités salariales", a déclaré l'ancien vice-président des Etats-Unis.

Sanders et Biden, qui se trouvaient au centre de l'estrade, faisaient face notamment à la sénatrice de Californie, Kamala Harris, et au maire de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg. Six autres candidats crédités de 1% des intentions de vote ou moins prenaient aussi part à ce débat télévisé.

L'élu Eric Swalwell, âgé de 38 ans, a appelé Biden, 76 ans, à passer le relais à une génération plus jeune.

Un premier débat avait opposé mercredi soir dix autres candidats parmi lesquels la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui a prôné un système d'assurance maladie pour tous financé par le gouvernement, se démarquant ainsi de la plupart de ses rivaux. Tous ont convenu qu'il ne fallait pas que Trump soit réélu à la présidence des Etats-Unis.

Comme la veille, le débat de jeudi s'est enflammé lorsque la question de l'assurance maladie a été évoquée. Seuls Sanders et Harris ont levé la main lorsqu'il a été demandé aux candidats qui était favorable à un système mettant fin à l'assurance privée.

Tous les candidats ont en revanche levé la main à la question de savoir s'ils soutenaient la mise en place d'une assurance santé pour les migrants clandestins.

Cela a fait dire à Donald Trump, qui a placé la lutte contre l'immigration au coeur de son mandat, que la course des démocrates à la présidence était terminée.

"Tous les démocrates ont levé la main pour donner accès à des soins de santé illimités à des millions d'étrangers clandestins. Et si on s'occupait en premier des citoyens américains ?! C'est la fin de cette course !", a déclaré sur Twitter le président américain, qui se trouvait au Japon pour le sommet du G20. (James Oliphant et Ginger Gibson; Jean Terzian pour le service français)