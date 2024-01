par David Shepardson et Maria Martinez

WASHINGTON/BERLIN, 27 janvier (Reuters) - Le président américain Joe Biden rencontrera le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington le 9 février dans le but d'obtenir un soutien pour une aide supplémentaire à l'Ukraine, a déclaré la Maison Blanche samedi.

Les deux dirigeants profiteront de leur rencontre pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine après l'invasion russe, a fait savoir la Maison-Blanche dans un communiqué.

Joe Biden et Olaf Scholz discuteront aussi des efforts visant à prévenir une escalade régionale au Moyen-Orient, de leur soutien indéfectible au droit d'Israël à l'autodéfense et de l'impératif d'accroître l'aide humanitaire et la protection des civils à Gaza.

La réunion est programmée alors que les discussions au Sénat américain sur un accord relatif à la sécurité des frontières des Etats-Unis, que certains républicains ont posé comme condition à l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, ont atteint un point critique.

Joe Biden a déclaré vendredi que l'accord sénatorial sur la sécurité des frontières en cours de négociation était l'ensemble de réformes "le plus dur et le plus équitable" possible et a promis de "fermer la frontière" le jour où il signera le projet de loi.

Le président des Etats-Unis a demandé 61,4 milliards de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine à se procurer des armes et à reconstituer les stocks américains, près de deux ans après le début de l'invasion russe.

Les fonds demandés pour l'Ukraine font partie d'une demande "supplémentaire" qui comprend également 14,3 milliards de dollars pour Israël et 13,6 milliards pour la protection des frontières.

Olaf Scholz a déclaré ce mois-ci que la majorité des pays de l'Union européenne ne fournissaient pas suffisamment d'armes à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre la Russie, exhortant les alliés à redoubler d'efforts.

L'Allemagne a accepté fin 2023 de doubler son aide militaire à l'Ukraine en 2024 pour la porter à 8 milliards d'euros et a déclaré mardi qu'elle fournirait au pays six hélicoptères "Sea King" cette année. (Reportage de David Shepardson à Washington et Maria Martinez ; rédigé par Jason Neely et Diane Craft, version française Benjamin Mallet)