Biden et Suga prêts à présenter un front uni sur Taïwan

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga présenteront un front uni sur Taïwan lors d'une réunion au sommet vendredi, selon un haut responsable de l'administration américaine.

Joe Biden et Yoshihide Suga devraient se mettre d'accord sur une déclaration commune concernant l'île revendiquée par la Chine mais gouvernée démocratiquement, lors de la première rencontre du président américain en personne avec un dirigeant étranger, a déclaré le responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

Joe Biden et Yoshihide Suga discuteront également du traitement par Pékin des musulmans dans la région du Xinjiang et de son influence sur Hong Kong, tout en annonçant un investissement japonais de 2 milliards de dollars (1,67 milliards d'euros) dans les télécommunications 5G pour contrer le chinois Huawei.

"Vous avez vu une série de déclarations des États-Unis et du Japon sur les circonstances du détroit de Taïwan, sur notre désir de maintenir la paix et la stabilité, sur la préservation du statu quo, et je m'attends à ce que vous voyiez à la fois une déclaration officielle et des consultations sur ces questions", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration Biden aux journalistes.

La dernière fois que les dirigeants américains et japonais ont fait référence à Taïwan dans une déclaration commune remonte à 1969, avant que Tokyo ne normalise ses relations avec Pékin. Cette initiative vise aujourd'hui à renforcer la pression sur la Chine.

Toutefois, cette déclaration risque de ne pas correspondre à ce que les États-Unis espéraient de la part de Yoshihide Suga, qui a hérité d'une politique chinoise visant à équilibrer les préoccupations en matière de sécurité et les liens économiques profonds lorsqu'il a pris ses fonctions de Premier ministre en septembre dernier.

DES PERSPECTIVES DIFFÉRENTES

Un représentant du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré cette semaine qu'il n'avait pas été décidé s'il y aurait une déclaration commune et deux parlementaires japonais ont déclaré que les représentants étaient divisés sur la question de savoir si Yoshihide Suga devait approuver une déclaration forte sur Taïwan.

Le responsable américain a déclaré que Washington s'attendait à ce que "chacun de nos pays ait des perspectives légèrement différentes" et n'insisterait pas "pour que le Japon adhère d'une manière ou d'une autre à toutes les dimensions de notre approche".

"Nous reconnaissons également les liens économiques et commerciaux profonds entre le Japon et la Chine et le Premier ministre Suga veut suivre une voie prudente, et nous respectons cela", a-t-il ajouté.

Avec son premier sommet en personne avec Yoshihide Suga, et un autre prévu avec le dirigeant de la Corée du Sud en mai, Joe Biden s'efforce de concentrer les ressources militaires et diplomatiques des États-Unis sur la région indo-pacifique et la gestion de la montée en puissance de la Chine, qu'il considère comme une question de politique étrangère cruciale aujourd'hui.

"Les grandes questions qui se jouent actuellement se posent dans le Pacifique occidental, et l'Afghanistan recevait vraiment une quantité disproportionnée de temps et d'attention de la part des plus hauts dirigeants", a déclaré le responsable américain, après que Joe Biden a annoncé son intention de retirer les forces américaines d'Afghanistan d'ici le 11 septembre.

UN "QUAD" UNI

Le président américain espère dynamiser les efforts conjoints avec l'Australie, l'Inde et le Japon, connus sous le nom de "Quad" (dialogue quadrilatéral sur la sécurité), plus la Corée du Sud, pour contrer la Chine et un ennemi de longue date, la Corée du Nord. Joe Biden et Yoshihide Suga devraient annoncer vendredi les plans de la prochaine réunion du "Quad", a indiqué le responsable.

La présentation d'un front uni nécessitera un exercice d'équilibrage délicat étant donné les liens économiques du Japon et de la Corée du Sud avec la Chine et les relations glaciales entre Séoul et Tokyo.

"Il est préoccupant pour nous, au point d'être douloureux, de voir les relations entre le Japon et la Corée du Sud tomber au niveau actuel", a déclaré le responsable américain.

"Les tensions politiques sont telles que nous pensons que cela entrave notre capacité à être efficaces en Asie du Nord-Est et je pense que le président voudra en discuter en détail avec le Premier ministre Suga."

Les relations entre Tokyo et Séoul se sont détériorées en raison de questions liées à la colonisation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945, notamment en ce qui concerne les femmes coréennes contraintes de travailler dans les maisons de prostitution japonaises pendant la guerre. (version française Camille Raynaud)