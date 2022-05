Biden et Yoon (Corée du Sud) s'engagent à dissuader la Corée du Nord et à s'attaquer aux nouvelles menaces.

Biden et Yoon Suk-yeol ont déclaré que l'alliance de leurs pays, vieille de plusieurs décennies, devait se développer non seulement pour faire face aux menaces nord-coréennes, mais aussi pour maintenir la région indo-pacifique "libre et ouverte" et protéger les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les deux dirigeants se rencontrent à Séoul pour leur premier engagement diplomatique depuis l'investiture du président sud-coréen il y a 11 jours. La rencontre amicale entre alliés est assombrie par des renseignements montrant que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est prêt à effectuer des essais nucléaires ou de missiles.

M. Yoon avait demandé plus d'assurances que les États-Unis renforceraient leur dissuasion contre les menaces nord-coréennes. Dans une déclaration commune, M. Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud avec des armes nucléaires si nécessaire.

Les deux parties ont convenu d'envisager d'étendre leurs exercices militaires combinés, qui avaient été réduits ces dernières années dans le but d'abaisser les tensions avec le Nord, selon la déclaration.

Les États-Unis ont également promis de déployer des "actifs stratégiques" - qui comprennent généralement des bombardiers à longue portée, des sous-marins lance-missiles ou des porte-avions - si nécessaire pour dissuader la Corée du Nord.

M. Biden a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe après leur rencontre qu'il serait prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'il semblait intéressé par des pourparlers sérieux. Il a déclaré que Washington avait proposé des vaccins COVID-19 à la Corée du Nord et à la Chine.

M. Yoon a également proposé une aide à la Corée du Nord pour combattre sa première épidémie reconnue de COVID-19, mais jusqu'à présent Pyongyang n'a pas répondu.

Samedi, la Corée du Nord a signalé plus de 200 000 nouveaux patients souffrant de fièvre pour un cinquième jour consécutif, mais le pays dispose de peu de vaccins ou de traitements modernes contre la pandémie.

UNE ALLIANCE EN EXPANSION

L'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui remonte à la guerre de Corée de 1950-1953, doit continuer à se développer pour que l'Indo-Pacifique reste "libre et ouvert", a déclaré M. Biden.

Il a déclaré que l'alliance était construite sur l'opposition à la modification des frontières par la force - une référence apparente à la guerre de la Russie en Ukraine et aux revendications de la Chine sur Taïwan.

L'évolution du commerce international et des chaînes d'approvisionnement a donné un nouvel élan aux deux pays pour approfondir leurs relations, a déclaré M. Yoon, appelant à une coopération sur les batteries électriques et les semi-conducteurs.

M. Biden a profité de sa visite pour vanter les investissements réalisés aux États-Unis par des entreprises coréennes, notamment la décision du groupe sud-coréen Hyundai Motor d'investir environ 5,5 milliards de dollars pour construire ses premières installations de fabrication de véhicules entièrement électriques et de batteries aux États-Unis.

Les deux dirigeants ont visité vendredi une énorme usine de semi-conducteurs Samsung, où M. Biden a déclaré que des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud qui "partagent des valeurs" devaient coopérer davantage pour protéger la sécurité économique et nationale.

M. Yoon a déclaré que le concept de sécurité économique inclura la coopération en cas de chocs sur le marché des changes.

Le président sud-coréen, désireux de jouer un rôle plus important dans les questions régionales, devrait faire de son pays l'un des membres inauguraux du Cadre économique indo-pacifique (IPEF) de Biden, qui sera annoncé au cours du voyage pour établir des normes en matière de travail, d'environnement et de chaînes d'approvisionnement.

Mais, étant donné que la Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud, il est probable qu'il adopte un ton prudent en public sur la question de contrer explicitement Pékin. Il a déclaré vendredi que l'adhésion de la Corée du Sud à l'IPEF ne devait pas entrer en conflit avec les liens économiques des deux pays.

Bien que les responsables de la Maison Blanche aient cherché à minimiser tout message explicite de contrer la Chine, c'est un thème du voyage de Biden qui a attiré l'attention de Pékin.

"Jake Sullivan a déclaré que le voyage de Biden en Asie ne vise pas à affronter la Chine", a déclaré sur Twitter l'envoyé chinois pour les affaires coréennes, Liu Xiaoming, en référence au conseiller à la sécurité nationale de Biden.

"Nous espérons que les États-Unis joindront le geste à la parole et travailleront avec les pays de la région pour promouvoir la solidarité et la coopération en Asie-Pacifique, au lieu de comploter la division et la confrontation."