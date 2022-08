Biden exhorte la Russie et la Chine à s'engager dans des négociations nucléaires

M. Biden a également appelé la Chine "à s'engager dans des pourparlers qui réduiront le risque d'erreur de calcul et aborderont les dynamiques militaires déstabilisantes."

Des responsables du monde entier se réunissent à New York pour la dixième conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), deux ans après qu'elle ait été retardée par la pandémie de COVID-19.

Le contrôle des armes est historiquement un domaine où des progrès ont été possibles malgré des désaccords plus larges. La conférence a lieu cinq mois après que la Russie a envahi l'Ukraine voisine et alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'enflamment au sujet de Taïwan, l'île autonome revendiquée par Pékin.

En février, Moscou et Washington ont prolongé de cinq ans leur traité New START, qui plafonne le nombre d'ogives nucléaires stratégiques qu'ils peuvent déployer et limite les missiles et bombardiers terrestres et sous-marins pour les délivrer.

"Aujourd'hui, mon administration est prête à négocier rapidement un nouveau cadre de contrôle des armements pour remplacer le New START lorsqu'il expirera en 2026", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"Mais la négociation nécessite un partenaire volontaire agissant de bonne foi. Et l'agression brutale et non provoquée de la Russie en Ukraine a brisé la paix en Europe et constitue une attaque contre les principes fondamentaux de l'ordre international", a déclaré M. Biden. "La Russie doit démontrer qu'elle est prête à reprendre le travail sur le contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis."

Interrogée sur cette déclaration, une source du ministère russe des Affaires étrangères a mis en doute le sérieux des intentions de Washington, déclarant à Reuters : "S'agit-il d'une déclaration sérieuse ou d'une attaque de piratage du site Web de la Maison Blanche ? Si c'est toujours sérieux, avec qui exactement ont-ils l'intention d'en discuter ?"

M. Biden a déclaré que la Chine avait également la responsabilité de jouer un rôle de premier plan dans la non-prolifération.

"Il n'y a aucun avantage pour aucune de nos nations, ni pour le monde, à résister à un engagement substantiel sur le contrôle des armes et la non-prolifération nucléaire", a déclaré M. Biden, citant "ce moment d'incertitude et de bouleversement sur la scène mondiale."

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui représentera les États-Unis à la réunion de l'ONU, a fait écho au soutien de M. Biden au TNP et à ses pays partenaires.