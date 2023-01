Biden fait de Bob Bauer son avocat personnel dans le cadre de l'enquête sur les documents.

M. Bauer sera l'avocat personnel de M. Biden pendant l'enquête menée par le conseiller spécial Robert Hur, ancien procureur des États-Unis dans le Maryland, qui a été chargé jeudi par le ministre de la Justice Merrick Garland d'examiner si des documents classifiés ont été retirés ou conservés de manière inappropriée.

Un porte-parole de Bauer a confirmé qu'il représente Biden mais a refusé tout autre commentaire. La Maison Blanche a déclaré que les documents avaient été "égarés par inadvertance" et qu'elle coopérait pleinement, mais elle a refusé de répondre à des questions détaillées sur l'enquête.

Ce choix montre que M. Biden fait le dos rond, s'appuyant sur un cercle de confiance qui a guidé une grande partie de sa récente carrière politique pour repousser les retombées politiques et juridiques de l'enquête, qui intervient alors qu'il envisage de se représenter aux élections de 2024.

Les républicains, qui contrôlent désormais la Chambre des représentants, sont désireux de dépeindre l'administration de M. Biden comme étant entachée de scandales, alors que l'ancien président Donald Trump, qui a annoncé sa candidature pour 2024, fait face à des enquêtes et des poursuites concernant des documents classifiés, la fraude électorale et le paiement des impôts.

Biden s'était adressé à Bauer, aujourd'hui professeur de droit à l'université de New York, pour obtenir de l'aide dans sa décision de se présenter à la présidence en 2020. Bauer a ensuite été conseiller principal de la campagne de Biden, à la tête d'une armée d'avocats qui surveillaient l'accès au vote et repoussaient les contestations juridiques de Trump, l'adversaire républicain de Biden. Bauer a également joué le rôle de Trump dans la préparation des débats de Biden.

Bauer a reçu des éloges pour avoir géré la période rocailleuse allant de l'élection à l'annonce du vainqueur quatre jours plus tard, puis pendant la transition présidentielle, lorsque Trump a refusé de reconnaître sa défaite et a poursuivi des défis juridiques inédits et infructueux pour empêcher Biden d'entrer en fonction.

Bauer est depuis longtemps une figure incontournable des cercles juridiques démocrates. Il a représenté les deux campagnes présidentielles du président Barack Obama et a été le conseiller juridique de ce dernier à la Maison Blanche de 2009 à 2011. Alors qu'il était conseiller général de la campagne Obama en 2008, M. Bauer a participé à l'examen de la candidature de M. Biden au poste de vice-président.

Au cours de ces années, il est également devenu proche de M. Biden et a soutenu ses efforts pour envisager une candidature à la présidence en 2016, même si d'autres membres de l'administration favorisaient l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, l'éventuelle candidate démocrate.

Biden, endeuillé par le décès de son fils Beau en 2015, a finalement refusé de se présenter en 2016 après avoir consulté un petit groupe comprenant Bauer. Clinton a perdu face à Trump, et Biden a monté une candidature quatre ans plus tard.

Barbe grise et allure érudite, Bauer a passé la quasi-totalité de sa carrière au cabinet d'avocats Perkins Coie, dont il a lancé l'influente pratique du droit politique. Les cabinets comme Perkins collectent des millions de dollars en heures facturables auprès des partis politiques américains en guerre pendant la saison électorale.

"Il a l'apparence et le tempérament du professeur d'université et c'est un plaideur et un stratège acharné", a déclaré à Reuters en 2020 Samuel Issacharoff, professeur de droit à l'université de New York, qui a travaillé sous la direction de Bauer sur les deux campagnes d'Obama.

Bauer s'est retiré de Perkins Coie en 2018 pour se concentrer sur son enseignement, mais a continué à représenter certains clients à titre individuel.

Il est marié à Anita Dunn, une autre confidente de Biden et conseillère principale de la Maison Blanche. Dunn est un architecte clé de la stratégie de communication de Biden qui a aidé aux décisions relatives au personnel et à l'élaboration d'un message pour contrer les adversaires républicains.

Bauer travaillera désormais avec les avocats de la Maison Blanche lorsque Biden répondra à l'enquête de l'avocat spécial. Au cours des derniers mois, des documents portant des marquages classifiés ont été trouvés à la fois dans le bureau personnel de Biden dans un groupe de réflexion de Washington et dans un garage de sa maison du Delaware.