Biden fait ses adieux au Delaware avant de partir pour la Maison blanche

par Trevor Hunnicutt

NEW CASTLE, Delaware, 19 janvier (Reuters) - Le président élu américain, Joe Biden, a fait ses adieux au Delaware mardi, lors d'une cérémonie chargée d'émotion durant laquelle il est revenu sur son parcours, qui l'a mené jusqu'à la Maison blanche.

Joe Biden a remercié ses amis et sa famille, qui s'étaient rassemblés une dernière fois avant sa prise de fonction.

"Lorsque je mourrai, 'Delaware' sera gravé dans mon coeur", a déclaré Joe Biden, au bord des larmes.

"Je sais que ces jours sont sombres, mais il y a toujours de la lumière. C'est ce que cet Etat m'a appris", a-t-il ajouté.

Joe Biden a été sénateur du Delaware pendant plus de trente ans et s'est présenté à l'élection présidentielle deux fois avant d'être élu à la présidence à sa troisième tentative.

"Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Elles le peuvent et elles le font", a affirmé Joe Biden. "Je suis extrêmement fier de devenir votre président, et votre commandant en chef."

Après la cérémonie, Joe Biden s'est envolé vers Washington où il fera une apparition au Lincoln Memorial pour participer à une commémoration pour les victimes du COVID-19.

Il passera la nuit à Blair House, résidence officielle des invités du président, avant de prêter serment mercredi midi (17h00 GMT) et de s'installer à la Maison blanche. (Trevor Hunnicutt et John Whitesides; version française Camille Raynaud)