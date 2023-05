WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a félicité dimanche Recep Tayyip Erdogan pour avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle en Turquie, prolongeant ainsi son règne de 20 ans à la tête du pays.

Via Twitter, le locataire de la Maison blanche a dit avoir hâte de "continuer à collaborer en tant qu'alliés de l'Otan sur des questions bilatérales et des défis mondiaux partagés".

En mentionnant l'Alliance transatlantique, Joe Biden a mis en exergue la volonté des Etats-Unis de voir la Suède rejoindre l'Otan d'ici au sommet de Vilnius, en Lituanie, mi-juillet, une adhésion suspendue au feu vert de la Turquie et de la Hongrie.

Cette question a alimenté les tensions bilatérales entre Washington et Ankara, déjà vives à propos de la Syrie et des liens étroits entre la Turquie et la Russie.

(Reportage Humeyra Pamuk et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)