Biden fera preuve de "patience" avec la Chine, dit la Maison blanche

WASHINGTON, 25 janvier (Reuters) - Joe Biden souhaite faire preuve de patience à l'égard de la Chine, malgré la concurrence qui l'oppose aux Etats-Unis, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison Blanche.

"Ce que nous avons vu au cours des dernières années, c'est que la Chine est de plus en plus autoritaire sur son territoire, plus assurée à l'étranger et que Pékin remet désormais en question notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs de manière significative qui nécessite une nouvelle approche", a déclare Jen Psaki.

"Nous voulons aborder cela avec une certaine patience stratégique", a-t-elle poursuivi, assurant que le gouvernement allait consulter le Congrès et ses partenaires internationaux sur ce sujet dans les semaines à venir.

Priée de dire si le nouveau président des Etats-Unis avait l'intention de maintenir les strictes restrictions imposées au géant chinois de la technologie Huawei, Jen Psaki a déclaré que l'espionnage industriel et le non respect de la propriété intellectuelle en Chine restaient préoccupants.

"Notre point de vue, le point de vue du président, est que nous devons adopter une meilleure défense, en faisant notamment en sorte que la Chine ait à rendre des comptes pour ses pratiques déloyales et illégales et en nous assurant que les technologies américaines ne favorisent pas le renforcement militaire de la Chine", a-t-elle ajouté.

(Alexandra Alper, David Brunnstrom et Jonathan Landay; version française Jean-Philippe Lefief)