Biden insistera sur le fait que le relèvement de la limite de la dette n'est pas une "monnaie d'échange" -White House

"Cette idée fondamentale que les États-Unis ont rempli toutes leurs obligations financières pour leur existence en tant que pays n'est pas quelque chose que quiconque devrait utiliser comme monnaie d'échange. Ce n'est pas un élément négociable", a déclaré M. Deese.

Il a ajouté que les conséquences économiques de la remise en cause de ce principe pourraient être "assez graves" et permettre aux adversaires de prétendre que la "pleine foi et le crédit" des États-Unis ont été affaiblis.

Le gouvernement américain a atteint son plafond d'endettement de 31 400 milliards de dollars le mois dernier, ce qui a incité le département du Trésor à avertir qu'il pourrait ne pas être en mesure d'éviter un défaut de paiement au-delà de début juin.

M. Biden, un démocrate, a rencontré la semaine dernière le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, pour discuter de la voie à suivre.

La Maison-Blanche a déclaré que M. Biden discuterait de la réduction des dépenses fédérales avec les républicains, mais seulement après le relèvement du plafond de la dette, tandis que M. McCarthy a déclaré que les républicains ne relèveraient le plafond que si M. Biden acceptait de réduire les dépenses.

M. Deese a déclaré que M. Biden exprimerait une "ouverture et, en fait, un empressement à avoir une conversation vraiment sérieuse sur les priorités fiscales et économiques du pays" et sur les moyens potentiels de réduire les coûts pour les familles tout en continuant à investir et à créer davantage d'emplois manufacturiers.