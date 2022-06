Biden nomme Arati Prabhakar comme son principal conseiller scientifique

Prabhakar dirigera le Bureau de la politique scientifique et technologique à la Maison Blanche. Son prédécesseur, Eric Lander, a démissionné de ce poste en février après avoir enfreint la politique du lieu de travail de l'administration Biden.

Son portefeuille comprendra des questions allant du changement climatique aux sciences physiques. Prabhakar jouera également un rôle essentiel dans Cancer Moonshot 2.0 - une initiative personnellement importante pour Biden qui vise à réduire de moitié le taux de mortalité par cancer au cours des 25 prochaines années.

M. Prabhakar a précédemment dirigé la Defense Advanced Research Projects Agency - une entité du Pentagone qui développe des technologies de pointe en matière de sécurité nationale - sous l'ancien président Barack Obama, et le National Institute of Standards and Technology sous l'ancien président Bill Clinton.