Biden nomme Julie Su au poste de secrétaire d'État au travail

"Julie a passé sa vie à se battre pour s'assurer que tout le monde ait une chance équitable, qu'aucune communauté ne soit négligée et qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"Pendant plusieurs décennies, Julie a dirigé le plus grand département du travail de l'État dans la nation, a réprimé le vol de salaire, s'est battue pour protéger les travailleurs victimes de la traite, a augmenté le salaire minimum, a créé des emplois bien rémunérés et de haute qualité, et a établi et appliqué des normes de sécurité sur le lieu de travail", a-t-il ajouté.

Su est déjà en train de se préparer pour son audition de confirmation au Sénat, selon des sources familières avec la décision.

Une pression concertée a été exercée pour que Biden nomme Su à ce poste, à la fois pour sa familiarité avec l'agence et la politique du travail. On s'attendait à ce qu'elle prenne la relève en tant que secrétaire intérimaire après le départ de Walsh.

Il n'y a actuellement aucun Américain d'origine asiatique ou insulaire du Pacifique dans le Cabinet au niveau de secrétaire et Su a récemment obtenu le soutien du Congressional Black Caucus et du Congressional Asian Pacific American Caucus.

Dans une lettre adressée à ses collègues du département du travail annonçant son départ, Marty Walsh a qualifié Su de "leader incroyable" qui "a joué un rôle central dans notre réussite en tant qu'équipe et en tant que département".