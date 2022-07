Biden nomme un conseil pour aider à mettre fin aux conflits contractuels entre les chemins de fer de marchandises et les syndicats

M. Biden a signé un décret vendredi avant la date limite pour intervenir dans les négociations de travail des chemins de fer américains couvrant 115 000 travailleurs ou ouvrir la porte à une grève ou un lock-out potentiel qui pourrait menacer une économie déjà fragile et étrangler les approvisionnements en nourriture et en carburant.

M. Biden a nommé Ira F. Jaffe https://www.law.gwu.edu/ira-f-jaffe pour présider le conseil présidentiel d'urgence. M. Jaffe, qui s'occupe de cas d'arbitrage dans le domaine du travail et de l'emploi depuis plus de quatre décennies et qui a présidé ou servi dans cinq autres conseils d'urgence, est un membre américain du groupe d'intervention rapide sur le travail dans le cadre de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada.

Il a également nommé David Twomey, professeur au Boston College, qui a siégé à des commissions antérieures ayant contribué à résoudre d'importants conflits dans les secteurs ferroviaire et aérien, et Barbara C. Deinhardt, arbitre indépendante qui a présidé la commission des relations de travail de l'État de New York et la commission des accidents du travail de l'État de New York.

Si Biden n'avait pas créé le conseil d'ici lundi, les chemins de fer et les syndicats auraient pu opter pour des arrêts d'exploitation ou des grèves, respectivement.

Le conseil "fournira une structure permettant aux travailleurs et à la direction de résoudre leurs désaccords. Le conseil enquêtera sur le différend et, dans les 30 jours suivant sa création, remettra un rapport recommandant la manière dont le différend devrait être résolu", a déclaré la Maison Blanche.

Les pourparlers entre les principaux chemins de fer de marchandises, dont Union Pacific et BNSF, propriété de Berkshire Hathaway, et les syndicats représentant leurs travailleurs s'éternisent depuis plus de deux ans.

L'ordonnance déclenche une période de "refroidissement" pour aider les parties à trouver un accord.

Les groupes d'entreprises américaines représentant les détaillants ainsi que les producteurs de nourriture et de carburant ont averti que le fait de ne pas nommer un conseil serait "désastreux" pour l'économie en perte de vitesse.

Les chemins de fer transportent tout, des colis d'Amazon.com Inc. au mazout et au soja, et une fermeture, quelle qu'elle soit, pourrait faire grimper les prix des produits de première nécessité et bouleverser les chaînes d'approvisionnement.