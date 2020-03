Bourse de Paris : Biden plus fort que le coronavirus

J'ignore si Joe Biden a, à lui seul, le pouvoir de rassurer des investisseurs tétanisés par les conséquences du coronavirus. Mais les autorités politiques et monétaires l'ont à coup sûr. Plus que les décisions de plusieurs banques centrales de réduire leurs taux directeurs (Etats-Unis, Canada, Australie…), ce sont les réponses des gouvernements à l'épidémie qui tendent à rassurer. Tous les pays ont désormais pris la mesure de la gravité de la situation et vont adopter des méthodes de recensement des malades plus efficaces (et le nombre de cas va prendre la pente ascendante, c'est écrit).

Surtout, des réponses budgétaires concrètes sont apportées. La Corée du Sud, le Japon ou les Etats-Unis, mais aussi les organisations internationales, ont débloqué des milliards pour prendre en charge l'épidémie. Des mesures de soutien économique devraient suivre. Il n'y a plus qu'à espérer que la situation contribue à souder l'Union européenne et qu'elle réagira vite, au-delà de la mise en place de "l'équipe européenne de réaction face au coronavirus" et des 230 M€ déjà annoncés, soit 31 fois moins que les 8 Mds$ déployés par Washington.

Sur la base des renseignements disponibles, essentiellement les indications fournies par les sous-traitants implantés dans le pays, il semble que l'activité manufacturière reprenne en Chine. C'est un important signal de confiance. Mais les mauvaises nouvelles vont se multiplier dans certains secteurs. Je pense au tourisme au sens large. Les annulations de réservations se multiplient et les transporteurs, notamment aériens, sont en grandes difficultés. La compagnie britannique Flybe a fait faillite il y a quelques heures. Les hébergeurs, les restaurateurs, les parcs de loisirs, les organisateurs de concerts et de festivals… tous ces acteurs vont rapidement appeler à l'aide. D'où la nécessité d'une réponse budgétaire adaptée et rapide.

Pour l'heure, les indicateurs avancés américains sont baissiers ce matin, mais l'Europe va continuer son ascension, car elle n'a pas entièrement répliqué la hausse de Wall Street. L'Asie évolue dans le vert, nettement en Chine et plus modérément ailleurs.

Les temps forts économiques du jour

Les Etats-Unis seront au centre des données du jour, avec l'étude Challenger sur l'emploi (13h15), les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité trimestrielles (14h30), puis les commandes d'usines (16h00). Par ailleurs, le sommet de l'Opep démarre à Vienne.

L'euro est stable à 1,1139 USD, tandis que l'once d'or remonte légèrement à 1640 USD. Le pétrole campe sur ses positions à 47,34 USD pour le WTI et 51,82 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans remonte juste au-dessus de 1%. Le Bitcoin remonte à 8900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 57 CHF.

Arkema : Goldman Sachs passe de vendre un achat en visant 101 EUR.

Atlantia : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 23,10 EUR.

Axa : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 29,70 EUR.

Dialog Semiconductor : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 42 EUR.

Dufry : Credit Suisse relève son objectif de cours de 75 à 95 CHF.

Eurofins : AlphaValue reste à alléger mais relève de 459 à 473 EUR son objectif de cours.

Freenet : HSBC passe de conserver à acheter en visant 21 EUR.

Groupe Seb : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 136 EUR.

Korian : HSBC passe de conserver à acheter en visant 50 EUR.

HelloFresh : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 28 EUR.

La Française de l'Energie : Hauck & Aufhäser démarre le suivi à l'achat en visant 28 EUR.

Logitech : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 49 à 47 CHF.

Schindler : Barclays réduit son objectif de cours de 205 à 200 CHF.

SES : Morgan Stanley reste la pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 14 à 8,60 EUR.

Sodexo : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché en visant 89 EUR.

Vinci : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 97 EUR.

L’actualité des sociétés

Airbus réfléchirait à réduire la cadence de production de l'A330neo, pour s'adapter aux difficultés du secteur aérien, frappé de plein fouet par le coronavirus, a appris Bloomberg. ArcelorMittal serait sur les rangs, avec trois autres prétendants, pour la reprise du site de production de rails de Hayange en Moselle. L'ancien directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt, recevra 1,16 M€ de rémunération variable et 0,8 M€ de rémunération fixe pour les 8 mois de 2019 durant lesquels il a officié, plus 0,54 M€ de complément de retraite. Le référendum pour empêcher une privatisation de Groupe ADP, qui s'achève le 12 mars, n'a pour l'heure recueilli qu'un quart des signatures nécessaires, après son lancement en juin dernier. Freelance.com négocie un rapprochement avec INOP’S. La cotation de CNIM est suspendue alors que le groupe négocie une restructuration de sa dette. Cellectis amende ses accords avec Servier, en étendant la licence à tous les produits allogéniques ciblant CD19. Pixium Vision active son système Prima chez le premier patient de l'étude de faisabilité américaine. DMS (diagnostic Medical Systems) lève 3 M€ via un placement privé d'obligations convertibles. Somfy, GL Events, DBV Technologies, Cellectis, 1000Mercis, Neurones, Damartex, Verimatrix ont publié leurs comptes.

Rejoignant d'autres compagnies aériennes, United Airlines réduit son programme de vols aux Etats-Unis et à l'international. Dans le secteur, la compagnie régionale Flybe fait faillite, elle qui était déjà fragilisée avant l'épidémie mondiale. Un paquebot Carnival, le Grand Princess, abrège une croisière après qu'un ancien passager sur un voyage précédent fut décédé du coronavirus. Starbucks forme ses salariés à de nouvelles mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. General Motors présente son plan d'électrification des véhicules. ViacomCBS cherche à céder sa maison d'édition Simon & Schuster pour 1,2 Md$, a appris Reuters. Telecom Italia signe un vaste accord avec Google Cloud pour devenir le numéro un italien du secteur. Burckhardt Compression rachète les activités compresseurs de Japan Steel Works. Onex vend 11% de SIG Combibloc.

Ça publie. Costco Wholesale, Merck KGaA, Henkel, Vonovia, Kroger, Aviva, JCDecaux, Stadler Rail, Hugo Boss…