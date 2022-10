Biden prédit que les élections de mi-mandat reviendront vers les démocrates.

Tout juste sorti d'un voyage en Pennsylvanie jeudi pour encourager John Fetterman, le lieutenant-gouverneur de l'État et candidat démocrate au Sénat américain, M. Biden a déclaré que les victoires législatives et les tendances économiques pousseraient les démocrates vers une victoire.

"Les sondages ont varié dans tous les sens", a déclaré M. Biden aux journalistes à la Maison Blanche après avoir parlé du déficit budgétaire américain. "Je pense que nous allons voir un changement supplémentaire de notre côté dans les derniers jours".

M. Biden a déclaré que les "bonnes nouvelles" concernant l'économie comprenaient une baisse du prix de l'essence dans 46 des 50 États américains et un taux de chômage record dans les États.

Cependant, ces bonnes nouvelles ne sont pas enregistrées pour de nombreux Américains, qui continuent à ne pas être impressionnés par les performances professionnelles de Biden, et placent les préoccupations concernant l'inflation et l'économie au-dessus des fusillades de masse, de l'avortement ou de la politique étrangère.

Les républicains ont rendu les politiques de Biden responsables de l'inflation élevée aux États-Unis et de l'augmentation de la criminalité, cherchant à faire de la course de mi-mandat un référendum sur sa présidence.

"L'élection n'est pas un référendum, c'est un choix", a déclaré Biden. "Regardez ce dont j'ai hérité et ce que j'ai fait".

Le président a déclaré que les républicains voulaient rendre permanentes les réductions d'impôts de l'ère Trump, abroger un impôt minimum sur les sociétés de 15 % et avoir de multiples plans pour réduire les prestations de la sécurité sociale.

"C'est méga MAGA trickle down", a déclaré M. Biden, en référence au slogan "Make America Great Again" de l'ancien président Donald Trump et à l'économie dite "trickle down" qui réduit les impôts des riches, liée à l'ancien président Ronald Reagan et aux républicains.

M. Biden a déclaré que de telles politiques conduiraient à plus de richesses pour les très riches et à une inflation plus élevée pour la classe moyenne. "C'est le choix auquel nous sommes confrontés. C'est pourquoi je pense que nous allons nous en sortir."