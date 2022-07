Biden prend des mesures sur l'énergie éolienne, mais ne fait pas de désignation d'urgence pour le climat

Les législateurs démocrates et les groupes environnementaux ont demandé à la Maison Blanche de prendre des mesures agressives sur le changement climatique après que le sénateur démocrate conservateur Joe Manchin ait déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas prêt à soutenir des dispositions clés sur le climat au Congrès, une perte critique dans le Sénat divisé en parts égales.

Lors d'une visite à Somerset, dans le Massachusetts, M. Biden soulignera que le changement climatique est "une menace existentielle pour notre nation et pour le monde" et indiquera clairement que "puisque le Congrès ne va pas agir sur cette urgence, alors il le fera", a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

La conseillère de la Maison Blanche pour le climat, Gina McCarthy, a déclaré aux journalistes sur Air Force One que les nouvelles actions exécutives de M. Biden incluront un financement de l'Agence fédérale de gestion des urgences pour aider les États à construire des centres de refroidissement pour faire face à la chaleur excessive et à d'autres impacts du changement climatique. Le financement de 2,3 milliards de dollars de la FEMA est le plus important jamais accordé à son programme de construction d'infrastructures et de communautés résilientes, a déclaré la Maison Blanche.

Un autre responsable de la Maison Blanche a déclaré que ce nouveau financement pourrait permettre d'étendre la lutte contre les inondations, de renforcer les services publics, de moderniser les bâtiments et d'aider les familles à faible revenu à payer les coûts de chauffage et de climatisation.

M. Biden annoncera également un nouveau soutien à l'industrie nationale de l'éolien offshore. L'administration a identifié 700 000 acres pour un éventuel développement de l'énergie éolienne offshore dans le Golfe du Mexique, a déclaré la Maison Blanche.

Dans le Massachusetts, M. Biden visitera une ancienne centrale au charbon qui joue un rôle dans le soutien à l'industrie éolienne offshore de l'État en tant que centre de fabrication de câbles sous-marins.

M. McCarthy a déclaré que M. Biden exposera d'autres mesures exécutives sur le climat dans les semaines à venir.

Biden a subi des pressions pour déclarer une urgence climatique, ce qui permettrait d'utiliser le Defense Production Act pour accélérer la production d'une large gamme de produits et de systèmes d'énergie renouvelable.

Le sénateur Jeff Merkley et huit autres démocrates ont envoyé une lettre à Biden mercredi pour l'exhorter à déclarer une urgence climatique et à utiliser des actions exécutives agressives pour limiter les émissions des combustibles fossiles produits sur les terres et les eaux publiques et maximiser l'utilisation des véhicules électriques.

Mais le président ne devrait pas déclarer d'urgence climatique mercredi, alors même qu'une vague de chaleur a balayé le pays et menacé des millions d'Américains ainsi que le réseau électrique.

M. Biden a promis des mesures énergiques contre le changement climatique lors de sa campagne présidentielle et s'est engagé, lors des négociations internationales sur le climat, à réduire la pollution climatique de 50 % d'ici à 2030 et à atteindre une électricité 100 % propre en 2035.

Cependant, ce programme climatique a déraillé en raison de plusieurs revers majeurs, notamment l'incapacité du Congrès à adopter des mesures cruciales en matière de climat et d'énergie propre dans le cadre d'un projet de loi budgétaire fédéral, les prix record de l'essence et l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

Un arrêt de la Cour suprême du mois dernier limitant l'autorité du gouvernement fédéral à émettre des réglementations radicales pour réduire les émissions de carbone des centrales électriques mine également les plans climatiques de Biden.

Lorsqu'on lui a demandé si Biden avait conclu qu'il n'y avait plus d'option pour un projet de loi sur le climat, un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a répondu aux journalistes que d'autres personnes pourraient répondre à cette question, suggérant évidemment que beaucoup de choses dépendent de Manchin. "Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire", a déclaré le fonctionnaire.