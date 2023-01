Biden prévoit un événement à la Maison Blanche pour marquer l'attaque du 6 janvier.

L'événement de vendredi marquera un rare moment pour Biden de patauger dans les questions vives attisées par l'émeute meurtrière des partisans de son prédécesseur républicain Donald Trump. Leurs actions ont interrompu la certification de la victoire du démocrate en 2020.

Biden a condamné l'émeute en la qualifiant de menace pour la démocratie et l'État de droit, mais il évoque rarement son prédécesseur par son nom en public et a articulé sa présidence autour de l'unification et de l'apaisement des clivages partisans du pays.

Biden, qui entamera bientôt sa troisième année de mandat, a déclaré qu'il avait l'intention de briguer un autre mandat de quatre ans, mais n'a pas formellement présenté sa candidature.

Trump, qui n'a jamais concédé sa défaite lors de l'élection de 2020, a déjà annoncé qu'il sollicitait à nouveau l'investiture de son parti en 2024.

Le mois dernier, le panel de la Chambre des représentants des États-Unis, dirigé par les démocrates, qui enquête sur l'attaque de 2021, a demandé aux procureurs fédéraux d'inculper Trump de quatre crimes, dont l'obstruction et l'insurrection. C'était la première fois dans l'histoire que le Congrès renvoyait un ancien président pour des poursuites pénales.

Trump, qui fait face à deux autres enquêtes fédérales, a rejeté l'enquête de la Chambre comme étant partisane.

L'ancien président a prononcé un discours enflammé devant ses partisans le matin du 6 janvier 2021 et a publiquement réprimandé le vice-président de l'époque, Mike Pence, pour ne pas avoir suivi son plan de rejet des bulletins de vote en faveur de Biden.

Trump a ensuite attendu des heures avant de faire une déclaration publique alors que des milliers de ses partisans se déchaînaient dans le Capitole, agressant la police et menaçant de pendre Pence.

Cinq personnes, dont un policier, sont mortes pendant ou peu après l'incident et plus de 140 policiers ont été blessés. Le Capitole a subi des millions de dollars de dégâts.

"Un ancien président des États-Unis d'Amérique a créé et répandu un tissu de mensonges sur l'élection de 2020. Il l'a fait parce qu'il privilégie le pouvoir par rapport aux principes", a déclaré Biden lors d'un événement marquant au Capitole l'année dernière, sans jamais prononcer le nom de Trump. "Il ne peut pas accepter qu'il a perdu".

L'agenda de Biden indiquait que la cérémonie de vendredi aurait lieu dans la salle Est de la Maison Blanche. Aucun autre détail n'a été fourni.