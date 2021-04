Biden propose un sommet à Vladimir Poutine

WASHINGTON/MOSCOU, 13 avril (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a proposé la tenue d'un sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine, mardi, lors d'un entretien téléphonique avec le chef du Kremlin pendant lequel il a rappelé le soutien des Etats-Unis à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré la Maison blanche.

"Le président Biden a réaffirmé son objectif de construire une relation stable et prévisible avec la Russie en cohérence avec les intérêts américains et il a proposé la tenue d'un sommet dans un pays tiers au cours des mois prochains afin de discuter de l'ensemble des questions qui concernent les Etats-Unis et la Russie", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Le Kremlin a confirmé de son côté que Joe Biden avait proposé une rencontre au chef de l'Etat russe mais elle n'a pas précisé si Vladimir Poutine y avait répondu par l'affirmative.

Selon Moscou, le président américain a souhaité une normalisation des relations entre Washington et Moscou, en évoquant notamment la coopération dans les domaines du contrôle des armements, du programme nucléaire iranien, de l'Afghanistan et du dérèglement climatique.

Vladimir Poutine a par ailleurs défendu lors de cette conversation la position russe dans le dossier ukrainien.

D'après la Maison blanche, Joe Biden "a exprimé sa préoccupation quant aux mouvements de troupes soudains de la Russie en Crimée occupée et aux frontières de l'Ukraine et demandé à la Russie de faire retomber ces tensions".

Cet entretien téléphonique était le deuxième entre les deux dirigeants depuis l'accession de Joe Biden à la présidence américaine le 20 janvier dernier. (Andrea Shalal et Arshad Mohammed à Washington, Andrew Osborn, Polina Devitt et Darya Korsunskaya à Moscou; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)