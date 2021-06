Biden réaffirme son soutien à l'Ukraine avant sa rencontre avec Poutine

KIEV/WAHSINGTON, 7 juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré lundi à son homologue ukrainien Volodimir Zelenski qu'il défendrait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, avant sa rencontre prévue avec le président russe Vladimir Poutine.

Les deux dirigeants ont discuté de la relation entre leur deux pays lors d'un appel téléphonique organisé avant le voyage de Joe Biden en Europe, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à des journalistes.

"Ils ont eu l'occasion de parler longuement de toutes les questions relatives aux relations entre les États-Unis et l'Ukraine et le président Biden a pu dire au président Zelenski qu'il défendrait fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi que ses aspirations", a déclaré Jake Sullivan.

Joe Biden doit rencontrer pour la première fois Vladimir Poutine lors d'un sommet prévu le 16 juin à Genève dans un contexte de relations tendues autour de l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, des droits de l'homme et de l'Ukraine.

Sur Twitter, le président ukrainien Volodimir Zelenski a indiqué avoir aussi discuté avec Joe Biden de la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'alliance militaire Otan et du projet de gazoduc sous-marin Nord Stream 2.

(Ilya Zhegulev à Kiev et Steve Holland à Washington; Blandine Hénault pour la version française)