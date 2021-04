Biden recevra Moon Jae-in à la Maison blanche en mai

SEOUL, 15 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden recevra le mois prochain à Washington son homologue sud-coréen Moon Jae-in, ont fait savoir jeudi les présidences des deux pays, pour discuter notamment de moyens de faire avancer les négociations sur le programme nucléaire de la Corée du Nord.

L'administration Biden a indiqué qu'elle se trouvait au stade final de son examen de la politique à adopter à l'égard de Pyongyang. Elle devrait encourager une coopération avec Séoul mais aussi Tokyo sur les questions de sécurité dans la région, dont la Chine.

Joe Biden va recevoir vendredi à Washington le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui sera le premier dirigeant étranger à rencontrer en personne le président américain depuis que celui-ci est entré en fonction en janvier dernier.

Dans un communiqué, le porte-parole de la présidence à Séoul a indiqué que la visite de Moon Jae-in aurait lieu fin mai et qu'elle constituerait l'occasion d'évoquer des moyens de renforcer les liens bilatéraux et de collaborer vers une "dénucléarisation complète et une paix durable" dans la péninsule coréenne.

La porte-parole de la Maison blanche a déclaré que la visite aurait lieu durant la deuxième quinzaine de mai, ajoutant que la date précise n'avait pas encore été entérinée.

S'exprimant lors d'un point de presse quotidien, Jen Psaki a dit que la rencontre entre les deux dirigeants soulignerait la solidité de l'alliance USA-Corée du Sud. (Sangmi Cha à Seoul, Susan Heavey et David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian)