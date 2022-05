Biden rencontre l'empereur du Japon au début de sa visite pour lancer un plan économique régional

La pierre angulaire de la visite de deux jours de M. Biden, qui comprend des réunions avec les dirigeants du Japon, de l'Inde et de l'Australie, le "Quad", sera le lancement plus tard lundi du Cadre économique indo-pacifique, un vaste plan fournissant un pilier économique à son engagement avec l'Asie.

Biden est arrivé au palais, où il a été accueilli par Naruhito, et les deux ont échangé des salutations avant d'être introduits à l'intérieur, tous deux portant des masques blancs.

La visite de Biden à l'Empereur sera suivie d'entretiens avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, au cours desquels les deux nations devraient discuter des plans du Japon visant à étendre ses capacités et sa portée militaires en réponse à la puissance croissante de la Chine.

Les deux principaux alliés devraient également reconfirmer leurs liens étroits face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en convenant que les changements unilatéraux du statu quo par la force sont inacceptables.

Les inquiétudes s'accroissent en Asie au sujet d'une Chine de plus en plus affirmée, notamment à la lumière de ses liens étroits avec la Russie, et les tensions en particulier ont augmenté autour de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate.

La Corée du Nord et les questions régionales seront également à l'ordre du jour, Biden devant rencontrer plus tard dans la journée de lundi les familles des Japonais qui ont été enlevés il y a des années pour former des espions en Corée du Nord.