Biden rencontrera les alliés orientaux de l'OTAN à la suite de l'avertissement nucléaire de Poutine

M. Biden est arrivé à Varsovie tard lundi après une visite surprise à Kiev quelques jours avant l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

Pendant la période de tension la plus élevée entre la Russie et l'Occident au cours des décennies qui ont suivi la guerre froide, M. Biden s'est adressé à des milliers de personnes dans le centre-ville de Varsovie mardi et a déclaré qu'il fallait s'opposer aux "autocrates" comme le président russe Vladimir Poutine.

Quelques heures plus tôt, Poutine a prononcé de longues remarques chargées de critiques à l'égard des puissances occidentales, les rendant responsables de la guerre en Ukraine. Poutine a également fait marche arrière par rapport au traité de contrôle des armes New START et a averti que Moscou pourrait reprendre ses essais nucléaires.

Mercredi, M. Biden rencontrera le personnel de l'ambassade des États-Unis à Varsovie avant de réunir les dirigeants des Neuf de Bucarest, les pays du flanc est de l'OTAN qui ont rejoint l'alliance militaire occidentale après avoir été dominés par Moscou pendant la guerre froide. La plupart d'entre eux sont parmi les plus fervents partisans de l'aide militaire à l'Ukraine, et les responsables des pays du groupe ont demandé des ressources supplémentaires telles que des systèmes de défense aérienne.

Lors de cette réunion, M. Biden prévoit de réaffirmer les engagements concernant leur sécurité et de discuter du soutien à l'Ukraine avant son retour à Washington.

La Russie considère l'OTAN, qui pourrait bientôt s'étendre à la Suède et à la Finlande, comme une menace existentielle.

Le message du président lituanien Gitanas Nauseda à M. Biden sera qu'il souhaite "une plus grande implication des États-Unis en Europe, sur le flanc oriental de l'OTAN et, bien sûr, une aide accrue à l'Ukraine", a déclaré son principal conseiller en politique étrangère à la radio lituanienne mardi.

"La Lituanie et d'autres pays partageant les mêmes idées ont plusieurs demandes, qui concernent la défense aérienne, la présence de défense avancée, les systèmes de défense aérienne et de plus grands investissements dans l'industrie de la défense", a déclaré Asta Skaisgiryte.

L'ancienne république soviétique située aux portes de la Russie a rejoint l'OTAN en 2004 et prévoit d'accueillir M. Biden en juillet pour le sommet des dirigeants de l'alliance de sécurité.