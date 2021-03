Bourse de Paris : Biden ressort son carnet de chèques

Mais démarrons par les marchés actions. L'avance prise par les Etats-Unis sur l'Europe continentale en matière de vaccination n'est pas tellement visible à l'échelle indicielle en 2021, puisque les bourses du vieux continent affichent de meilleures performances sur le 1er trimestre 2021. Le CAC40 a touché un plus haut historique hier, mais pas la tête de gondole, le CAC40 dividendes réinvestis, aux portes des 17 000 points après un gain de plus de 9% depuis le 1er janvier. Là où le Nasdaq 100 a fait du surplace. Cette surperformance est un peu suspecte au regard des trajectoires de croissance qui s'annoncent, mais elle est bien réelle pour l'instant, même en intégrant la glissade de l'euro face au dollar.

De quoi cause-t-on ce matin sur les marchés ? De la déroute d'Archegos bien sûr, avec manifestement quelques victimes collatérales additionnelles, comme Mitsubishi UFJ et UBS Group, mais aussi des prix immobiliers qui flambent aux Etats-Unis et des bons indicateurs PMI chinois de mars. Il est aussi question du plan de dépenses en infrastructures que doit présenter Joe Biden dans la journée, qui partage les milieux d'affaires car il sera financé par la fiscalité sur les entreprises.

La progression vers l'immunité collective au coronavirus, à grand renfort de vaccins, fait passer la question du télétravail du stade théorique au stade pratique. De grandes entreprises avaient annoncé il y a quelques mois qu'elles en feraient la norme, tandis que d'autres n'y voyaient qu'un phénomène passager. Comme souvent, la réalité sera probablement intermédiaire, si bien que la question continuera d'être débattue dans les années à venir entre des camps à peu près irréconciliables. Pour simplifier, d'un côté celui qui argumente épanouissement personnel, libération des espaces de bureaux et productivité, et de l'autre celui qui lui réplique inefficiences, difficultés à intégrer les nouveaux entrants et dissolution du lien social.

Les deux camps ont des arguments valables et d'autres capillotractés. Chez Zonebourse, nous avons expérimenté, comme beaucoup d'entre vous, le télétravail forcé depuis l'année dernière. Nous avons la chance d'avoir un domaine d'activité qui se prête assez bien à une organisation de crise de cette nature. D'ailleurs, tout a assez bien fonctionné, du moins une fois que les outils de travail à distance ont été apprivoisés par tous, ce qui ne fut pas toujours une mince affaire.

Mais une telle organisation a ses limites auxquelles nous avons tous été confrontés. Pour résumer, tout le monde était relativement content en période de découverte. Puis tout le monde a été satisfait de constater que la boîte tournait plutôt bien ainsi. Maintenant, tout le monde en a plein le dos. D'où notre organisation actuelle hybride télétravail-présentiel-rotation-masque-espace8m2-fenêtresouvertes-respectdespréconisationsministérielles.

Je ne vais pas faire une liste à la Prévert des avantages et des inconvénients de la situation, beaucoup d'entre vous la vivent aussi. Mais je remets en avant les réflexions de l'économiste Joachim Klement, qui prophétisait en juillet dernier que les grands élans sur le télétravail finiraient par se calmer. Il rappelait alors que la productivité réelle "dépend de notre capacité à coopérer et à innover pour devancer nos concurrents et mieux servir nos clients", une dimension que le télétravail gomme progressivement, en favorisant la pensée en silo et le tribalisme et en réduisant les rencontres fortuites. Et en sabrant le partage d'idées, qui est le moteur de l'innovation et de la créativité. Les réflexions complètes sont ici.

Retour sur les marchés boursiers avec une ouverture qui s'annonce baissière en Europe après les gains de la veille. En Asie, le rouge est mis aussi, hormis en Australie où le rebond des valeurs cycliques, notamment des minières, soutient la tendance.

Les temps forts économiques du jour

La matinée sera plutôt animée avec le PIB britannique (8h00), l'inflation française (8h45) et les chiffres du chômage allemand (9h55), avant l'inflation à l'échelle européenne à 11h00. Aux États-Unis, le programme comprend l'étude ADP sur l'emploi (14h15) et l'indice PMI de Chicago (15h45), avant les chiffres de l'immobilier ancien (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). Tôt ce matin, la Chine a fait état d'un PMI manufacturier officiel en nette amélioration en mars (51,9 points), au-dessus de son niveau de février et au-delà des attentes du consensus.

L'euro poursuit sa glissade face au dollar à 1,1707 USD. L'once d'or baisse aussi à 1679 USD. Le pétrole reprend quelques cents avec un Brent de mer du Nord à 64,26 USD et un brut léger américain WTI à 60,60 USD. La dette américaine offre un rendement de 1,74 % sur 10 ans. Le Bitcoin reste ferme à 58 656 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aedifica : Exane BNP Paribas reprend le suivi à surperformance en visant 110 EUR.

Cofinimmo : Exane BNP Paribas reprend le suivi à neutre en visant 115 EUR.

BP Plc : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 285 GBp.

Egide : GreenSome finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1,34 à 1,74 EUR.

Encavis : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 15,50 EUR.

ENI : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13,50 EUR. Morgan Stanley passe de souspondérer à surpondérer en visant 12,30 EUR.

Hikma : Jefferies passe de conserver à acheter visant 2870 GBp.

International Consolidated Airlines : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 2,57 EUR.

Komax : UBS reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 118 à 129 CHF.

Kuehne + Nagel : Deutsche Bank passe de vendre à conserver en visant 250 CHF.

Michelin : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 125 à 140 EUR.

Royal Dutch Shell : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 1900 à 2000 GBp.

Tecan : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 455 CHF.

Total : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 EUR. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 44 EUR.

Transgène : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 4,50 EUR.

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Le PDG de Total reste "prudent" sur les perspectives de reprise.

Capgemini veut dégager 7 à 9 % de croissance annuelle moyenne de ses revenus jusqu'en 2025 et atteindre une marge opérationnelle de 14 %.

Gecina vise la neutralité carbone de son patrimoine en exploitation dès 2030.

Eramet reconduit Christel Bories et salue le travail de sa PDG.

Approbation du Cabometyx-Opdivo d'Ipsen dans le RCC avancé.

CGG remporte trois contrats d'imagerie sismique pour BP.

Casino se refinance à hauteur de 1,525 Md€ en étendant la maturité de sa dette à 3,7 ans.

Catering International Services signe 60 M$ de nouveaux contrats.

Akka renouvelle sa coopération avec Ford dans le domaine de l'info-divertissement.

Quadient a annoncé les détails de son nouveau plan stratégique.

ID Logistics signe avec Kronenbourg.

Voltalia se retire de Birmanie.

Implanet a finalisé la reprise d'Orthopaedic & Spine Development.

Predilife étend son réseau de distribution au Moyen-Orient.

SES-imagotag retenu par une filiale de Colruyt.

HF Company prépare son transfert sur Euronext Growth.

Agripower boucle une augmentation de capital réservée de 10 M€ à 9 EUR l'action.

Kerlink s'associe à Hydrao pour permettre à une chaîne hôtelière américaine d'économiser l'eau grâce à un réseau de douches innovantes.

Visiomed, Genoway, Engie EPS, Munic, Herige, Egide et Voluntis ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes