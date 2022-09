Biden s'apprête à discuter de l'Ukraine et de la Russie avec le président sud-africain Ramaphosa.

"L'objectif est d'avoir une conversation sur le conflit en Ukraine : comment nous en sommes arrivés là, et comment nous en sortir, et en entendant le président Ramaphosa sur ses pensées sur la meilleure façon d'avancer, partager les nôtres sur la façon de gérer le conflit et de parvenir à une conclusion", a déclaré le haut fonctionnaire de l'administration Biden.

M. Biden, qui a pris la tête d'une coalition internationale visant à punir le président russe Vladimir Poutine pour la guerre de près de sept mois en Ukraine, souhaite que l'Afrique du Sud l'aide dans ses efforts, notamment en forçant Moscou à vendre son pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché.

Les deux dirigeants devraient également discuter du commerce, du climat et de l'énergie, alors que Biden intensifie ses engagements avec les pays africains et jette un regard méfiant sur les investissements et la diplomatie de ses rivaux, la Russie et la Chine, sur le continent.

Ramaphosa a résisté aux appels à condamner directement la Russie pour la guerre, s'opposant plutôt à l'usage de la force de manière générique. En mars, il a accusé l'expansion de l'OTAN vers l'est d'être responsable de l'instabilité régionale et a déclaré que le conflit devrait être résolu par des négociations sous la médiation des Nations Unies plutôt que par des sanctions dirigées par l'Occident qui nuisent aux "pays spectateurs".

L'Afrique du Sud était l'un des 17 pays africains à s'abstenir lors du vote de l'ONU condamnant l'assaut de la Russie.

Le parti African National Congress (ANC) de Ramaphosa, qui gouverne l'Afrique du Sud depuis la fin de la domination de la minorité blanche en 1994, a des liens étroits avec l'ancienne Union soviétique, qui a formé et soutenu les militants anti-apartheid pendant la guerre froide.

Cependant, depuis sa transition pacifique vers la démocratie, l'Afrique du Sud jouit toujours d'une grande influence diplomatique parmi les rivaux de la Russie en Occident, par rapport à sa taille économique.

Le mois dernier, lors de sa visite en Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis ne dicteraient pas les choix de l'Afrique, suite à une promesse antérieure de "faire les choses différemment", après les remarques insultantes de l'ancien président américain Donald Trump sur les pays africains.

Les Africains n'apprécient souvent pas d'être le théâtre d'une compétition entre la Chine, la Russie et l'ordre occidental. La crise ukrainienne a exacerbé la rivalité de longue date sur les ressources naturelles, le commerce et les liens de sécurité de l'Afrique.

La guerre et l'inflation mondiale ont mis la pression sur l'Afrique du Sud, où la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté avant même que la crise ne limite les exportations de céréales et d'engrais de Russie et d'Ukraine.

La baisse des exportations de gaz naturel et de pétrole en provenance de ces pays en guerre a également fait grimper le charbon sud-africain, une ressource nationale de premier ordre, et a fait reculer les objectifs de décarbonisation de l'une des économies les plus intensives en carbone au monde.

M. Biden doit accueillir d'autres dirigeants du continent en décembre, lorsque les membres de l'ANC choisiront également de garder ou non M. Ramaphosa à la tête de leur parti.