Biden s'en prend à Amazon et vante les mérites des syndicats lors d'un événement syndical

"Et au fait, au fait, Amazon nous voilà. Regardez. Regardez", a-t-il déclaré sous des applaudissements nourris lors de la conférence législative des North America's Building Trades Unions (NABTU).

Ces commentaires sont intervenus quelques jours après que les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon à New York ont voté pour former le premier syndicat chez le deuxième plus grand employeur privé des États-Unis, une victoire qui s'ajoute aux récents succès des militants syndicaux dans de nouvelles industries.