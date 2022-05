Biden s'engage à donner au président de la Fed, M. Powell, l'espace nécessaire pour combattre l'inflation.

Le président américain Joe Biden a rencontré mardi le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour discuter de l'inflation historique qui vide les portefeuilles américains, même s'il a assuré au chef de la banque centrale qu'il serait libre de toute ingérence politique.

"Le président a souligné au président Powell lors de la réunion ce qu'il n'a cessé de souligner, y compris aujourd'hui - qu'il respecte l'indépendance de la Réserve fédérale", a déclaré le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, après la réunion, la qualifiant de "très constructive".

M. Deese a également fait allusion à la "transition" qui s'annonce pour l'économie américaine alors que la Fed relève les taux d'intérêt à des niveaux plus normaux pour freiner la demande et atténuer les pressions sur les prix, ralentissant ainsi la croissance.

"Nous avons parcouru cette première étape de la course à un rythme très rapide qui nous a placés en position de force par rapport à nos pairs, mais c'est un marathon et nous devons passer à une croissance stable et résiliente", a déclaré M. Deese. "Nous pouvons réellement nous attaquer à l'inflation sans avoir à sacrifier... tous ces gains (du marché du travail)."

Les relations de Biden avec Powell contrastent fortement avec l'approche de l'ancien président Donald Trump, qui consistait à fustiger régulièrement Powell pour les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt et même à menacer de le licencier.

La réunion, la première entre les deux hommes depuis la confirmation de Powell pour un second mandat par le Sénat au début du mois, intervient alors que la hausse des prix de l'essence, des denrées alimentaires et des biens de consommation a fait grimper l'inflation à des sommets inégalés depuis 40 ans.

Dans de brèves remarques avant la réunion, M. Biden a déclaré qu'il rencontrait M. Powell et la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen pour "discuter de ma priorité absolue, à savoir la lutte contre l'inflation".

Les indices boursiers de Wall Bourse ont clôturé en baisse

Pas le temps pour les nuances

L'économie américaine a connu sa plus forte croissance en près de quatre décennies en 2021, après que le gouvernement a déversé des milliers de milliards de dollars de secours COVID-19 dans l'économie, et que la Fed a maintenu les coûts d'emprunt proches de zéro. Les efforts de sauvetage ont contribué à faire baisser le taux de chômage à 3,6 %, alors qu'il était de 15 % à l'époque de la pandémie, mais ont également relancé les dépenses de consommation qui ont contribué à la hausse des prix.

Un rapport du département du travail publié au début du mois a montré que les listes de chômeurs ont diminué pour atteindre le niveau le plus bas en 52 ans, ce qui a contribué à la croissance des salaires.

La Fed espère que l'inflation se modérera d'elle-même, à mesure que les entreprises régleront les problèmes de chaîne d'approvisionnement compliqués par la pandémie, par exemple, et que les consommateurs réorienteront leurs dépenses vers les services.

Mais M. Powell a également indiqué clairement que la Fed ne comptait plus sur cela et qu'elle augmenterait les taux d'intérêt autant que nécessaire.

Il considère l'inflation élevée comme le principal risque économique auquel le pays est confronté, et son contrôle comme la principale priorité de la Fed au cours de son second mandat, même si le processus s'avère douloureux pour les ménages et les entreprises, et pousse le taux de chômage un peu plus haut.

La Fed a déjà augmenté les taux d'intérêt de 3/4 de point de pourcentage cette année. La plupart des décideurs de la Fed disent qu'ils s'attendent à continuer à augmenter les taux jusqu'à ce qu'ils atteignent environ 2,5 % d'ici la fin de l'année, et davantage si nécessaire. Les hausses de taux prévues comprendront une augmentation d'un demi-point de pourcentage lors de leurs réunions de juin et de juillet.

Pour Biden et le parti démocrate, cela pourrait signifier une saison électorale de mi-mandat difficile, où ils tentent de conserver le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. En juin, Biden prévoit un blitz médiatique pour faire valoir aux Américains que l'économie est forte.

La croissance des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti en avril alors que les prix de l'essence se sont détendus après avoir atteint des sommets, ce qui suggère que l'inflation a probablement atteint un sommet, bien qu'elle risque de rester chaude pendant un certain temps et de maintenir le pied de la Réserve fédérale sur les freins pour refroidir la demande.

Au début du mois, M. Powell a déclaré qu'en dépit de certains signes encourageants indiquant que les pressions sur les prix pourraient atteindre un pic, l'environnement actuel n'est "pas le moment de procéder à des lectures extrêmement nuancées de l'inflation", et les responsables de la banque centrale américaine continueront à resserrer leur politique jusqu'à ce que l'inflation diminue "de manière convaincante". (Rapports de Jeff Mason, Steve Holland et Jarrett Renshaw ; Rapports supplémentaires de Trevor Hunnicutt et Ann Saphir ; Édition : Alison Williams, Heather Timmons, Mark Porter et Andrea Ricci)