Biden s'entretiendra avec le président du Mexique sur fond de divergences sur la migration et la Russie

La réunion intervient quelques jours seulement après qu'un juge fédéral a ordonné au département de la Sécurité intérieure de mettre fin à ses efforts pour lever un ordre de santé publique connu sous le nom de Titre 42, une politique de l'ère COVID qui permet l'expulsion des migrants pour prévenir la propagation du virus.

Les responsables mexicains craignent que l'abrogation de cette mesure de l'ère Trump visant à resserrer la frontière américaine n'encourage un pic de migration et davantage de profits pour les gangs criminels, à moins que Washington ne fasse davantage pour aider à atténuer l'impact. [nL3N2W708A ]

La réunion intervient également alors que le Mexique a critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais s'est montré réticent à se joindre aux États-Unis et à ses alliés européens pour émettre des sanctions contre la Russie.

"Nous respectons le Mexique en tant que leader aux Nations Unies et nous espérons évidemment qu'il se joindra à nous pour imposer un coût au Kremlin pour ce qu'il fait .... en travaillant avec nous pour appliquer les sanctions mises en œuvre par les États-Unis et nos partenaires", a déclaré vendredi un haut responsable de l'administration Biden.

Le responsable a reconnu que les États-Unis et le Mexique auraient "des approches inévitablement différentes" mais a déclaré qu'ils avaient une "vision commune" selon laquelle la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine était injustifiée.

M. Lopez Obrador a déclaré au début du mois que le Mexique n'acceptait pas l'invasion russe de l'Ukraine et "nous sommes en faveur d'une solution pacifique au conflit."

Alors que son gouvernement a soutenu un vote de l'ONU exhortant la Russie à retirer ses forces d'Ukraine, le Mexique s'est abstenu lors d'un vote à l'Assemblée générale sur la suspension de la Russie de l'organe des droits de l'homme de l'ONU.

La Maison Blanche a déclaré que les deux dirigeants "prévoient de discuter de la coopération en matière de migration, des efforts de développement conjoints en Amérique centrale, de la compétitivité et de la croissance économique, de la sécurité, de l'énergie et de la coopération économique."

Ils parleront également du prochain Sommet des Amériques, que les États-Unis accueilleront à Los Angeles en juin et qui réunira les dirigeants d'Amérique du Nord, du Sud et centrale et des Caraïbes.

Les deux pays ont fait des progrès dans la coopération en matière de sécurité en octobre avec l'annonce du Cadre bicentenaire pour la sécurité, la santé publique et les communautés sûres, mais ils doivent encore faire face à des obstacles sur des questions comme l'immigration et l'énergie.

L'administration Biden avait prévu de mettre fin au décret sur le titre 42 le 23 mai et les républicains se sont concentrés sur l'abrogation pour attaquer les démocrates sur l'immigration avant les élections de mi-mandat.

M. Biden, un démocrate, s'est efforcé de mettre en œuvre ce qu'il décrit comme un système plus humain et plus ordonné à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au milieu d'un nombre record de migrants arrêtés alors qu'ils traversaient illégalement, de décisions de justice défavorables et de l'opposition politique des républicains et de certains membres de son propre parti.

Les autorités frontalières américaines ont arrêté 210 000 migrants qui tentaient de traverser la frontière avec le Mexique en mars, soit le total mensuel le plus élevé en deux décennies.

Le total de mars est une augmentation de 24 % par rapport au même mois de l'année précédente, lorsque 169 000 migrants avaient été arrêtés à la frontière, le début d'une augmentation de la migration qui a laissé des milliers d'enfants non accompagnés coincés dans les postes de patrouille frontaliers bondés pendant des jours en attendant d'être placés dans des abris gérés par le gouvernement débordé.

Un haut responsable de l'administration a déclaré que la migration sera l'un des principaux sujets de discussion et que les deux dirigeants se concentreront sur une réponse commune à cette question, notamment en s'attaquant aux causes profondes telles que l'inégalité économique dans la région.