HANOI (Reuters) - Le président américain Joe Biden a fait savoir dimanche qu'il avait tenu une réunion à très haut niveau avec la Chine pour la première fois depuis des mois, déclarant par ailleurs que les soucis économiques de Pékin rendaient selon lui improbable l'hypothèse d'une invasion chinoise de Taiwan.

Au cours du sommet du G20 organisé à New Delhi, le chef de la Maison blanche s'est entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang, bras droit du président Xi Jinping, pour ce qui constituait la réunion à plus haut niveau entre les deux puissances mondiales depuis près de dix mois et la rencontre Biden-Xi lors du sommet du G20 en Indonésie l'an dernier.

Li Qiang, devenu Premier ministre en mars dernier, suppléait Xi Jinping lors du sommet.

Il n'était pas prévu que Joe Biden et Li Qiang s'entretiennent au G20, mais les rencontres improvisées sont courantes lors de tels sommets.

"Mon équipe s'entretient toujours avec les conseillers du président Xi et son gouvernement", a déclaré le président américain à des journalistes. "J'ai rencontré son numéro 2 en Inde aujourd'hui (...) Nous avons discuté de stabilité" et de l'hémisphère Sud, a-t-il ajouté. "Ce n'était pas du tout conflictuel".

Washington et Pékin tentent d'apaiser des tensions alimentées plus tôt cette année par le survol du territoire américain par un présumé ballon espion chinois, qui a été abattu par les autorités américaines.

Alors que la Chine s'inquiète d'un ralentissement économique, Joe Biden a vanté lors d'un déplacement au Vietnam la solidité de l'économie américaine, selon lui la plus solide au monde.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le président américain a déclaré que la croissance de la Chine ralentissait à cause de la faiblesse de l'économie mondiale mais aussi des politiques de Pékin, sans préciser lesquelles.

Il a décrit la situation économique chinoise comme une "crise", citant les difficultés du secteur immobilier et le taux de chômage élevé parmi les jeunes.

Ces commentaires interviennent alors que Joe Biden, candidat à une réélection en novembre 2024, doit gérer les préoccupations des électeurs américains sur l'économie et l'inflation, deux thèmes centraux en amont du scrutin.

Joe Biden tente de maintenir ouvertes les communications avec Pékin dans le but d'apaiser les tensions, à propos notamment de Taiwan. La Chine, qui considère l'île démocratique comme une province renégate, n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

"Je ne pense pas que cela va pousser la Chine à envahir Taiwan", a dit le président américain à propos des soucis économiques chinois. "En fait, c'est plutôt le contraire, (elle) n'a probablement pas la même capacité qu'avant".

(Reportage Nandita Bose à Hanoi et Trevor Hunnicutt à Washington, avec Doina Chiacu; version française Jean Terzian)

par Nandita Bose et Trevor Hunnicutt