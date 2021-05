Biden s'est entretenu avec Abbas et Netanyahou en plein conflit au Proche-Orient

JERUSALEM/RAMALLAH, 15 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu samedi au téléphone avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou alors que les affrontements se poursuivent entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza.

Mahmoud Abbas a reçu un "important" appel téléphonique de Joe Biden, le premier depuis que le président américain a pris ses fonctions en janvier, a fait savoir un porte-parole du président de l’Autorité palestinienne.

De son côté, Benjamin Netanyahou a déclaré à Joe Biden qu'il "faisait tout pour éviter de blesser" des personnes non impliquées dans les combats avec le Hamas et d'autres groupes à Gaza.

Selon un résumé de l'appel téléphonique transmis pas le cabinet de Netanyahou, le Premier ministre israélien a déclaré à Biden que "les personnes non impliquées avaient été évacuées" d'une tour de Gaza qui abritait des bureaux de plusieurs médias ainsi que d'autres bureaux et appartements et qui a été détruite plus tôt dans la journée par une frappe aérienne israélienne.

"Le Premier ministre Netanyahou a remercié le président pour le soutien des États-Unis à notre droit de nous défendre", indique le compte-rendu.

(Rami Ayyub et Ali Sawafta; Blandine Hénault pour la version française)