Biden s'est entretenu pour la première fois avec Netanyahu

WASHINGTON, 17 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a exprimé mercredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu son intention de renforcer la coopération en matière de défense entre les Etats-Unis et Israël et il a réaffirmé son engagement inébranlable envers la sécurité de l'Etat hébreu, a rapporté la Maison blanche.

Au cours de ce qui constituait le premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, le président américain a aussi "souligné le soutien des Etats-Unis à la récente normalisation des relations entre Israël et des pays du monde arabe et musulman", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué. (Eric Beech, Tim Ahmann et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)