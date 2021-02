Biden s'est entretenu pour la première fois avec Netanyahu

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires)

par Rami Ayyub et Matt Spetalnick

TEL AVIV/WASHINGTON, 18 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a effectué mercredi un très attendu premier entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après une attente de plusieurs semaines pendant laquelle Washington a nié que le nouveau locataire de la Maison blanche snobait le dirigeant israélien.

Le fait que Joe Biden ne contacte pas Benjamin Netanyahu dès les premiers jours de son mandat, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, a alimenté les spéculations sur une possible volonté de Biden de signaler son mécontentement à l'égard des liens étroits qu'entretenait Netanyahu avec Donald Trump. L'ancien président républicain avait téléphoné au dirigeant israélien deux jours après son investiture en 2017.

Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, Joe Biden s'était jusque-là entretenu avec une dizaine d'autres dirigeants mondiaux. La Maison blanche avait fait savoir que Benjamin Netanyahu, dont la vision sur certains dossiers du Proche-Orient diverge de celle de Joe Biden - notamment sur l'Iran-, serait le premier dirigeant de la région que le président américain appellerait.

Aux yeux de certains analystes, le délai laissé par Joe Biden avant ce traditionnel premier appel de courtoisie était aussi un signe de la volonté du dirigeant américain de ne pas donner l'impression de soutenir son homologue avant les élections israéliennes du 23 mars.

Des observateurs ont estimé que cela pouvait laisser entrevoir des relations plus fraîches entre les Etats-Unis et Israël si Benjamin Netanyahu venait à rester au pouvoir.

Il n'y avait toutefois aucun signe de tensions dans les communiqués relativement fades publiés par les deux gouvernements pour rendre compte de l'entretien téléphonique.

"C'était une bonne conversation", a déclaré Joe Biden à des journalistes depuis le Bureau ovale, où il recevait les dirigeants syndicaux américains.

Joe Biden et Benjamin Netanyahu ont discuté pendant environ une heure de plusieurs sujets dont la "menace iranienne" et les relations entre Israël et les pays du monde arabo-musulman, ont rapporté les services du Premier ministre israélien. "Les deux dirigeants ont noté leur relation personnelle de longue date", ont-ils ajouté dans un communiqué.

La Maison blanche a fait savoir que les discussions avaient porté notamment sur la nécessité d'une "consultation étroite continue" sur l'Iran. Elle a déclaré que Joe Biden avait exprimé à Benjamin Netanyahu son intention de renforcer la coopération en matière de défense avec Israël et réaffirmé son soutien à la normalisation des relations d'Israël avec ses voisins.

Joe Biden a aussi "souligné l'importance" d'oeuvrer à la paix entre Israéliens et Palestiniens, a ajouté la présidence américaine dans un communiqué.

Après avoir été pendant quatre ans sur la même longueur d'onde que Donald Trump, qui avait adopté une ligne pro-Israël, Benjamin Netanyahu pourrait voir l'alliance avec Washington se fragiliser, notamment si les Etats-Unis redeviennent partie prenante de l'accord sur le nucléaire iranien. (avec Nandita Bose, Eric Beech, Tim Ahmann et Daphne Psaledakis à Washington; version française Jean Terzian)