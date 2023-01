Biden s'inquiète de la réponse de la Chine au COVID après que l'OMS ait remis en question les données.

Les États-Unis font partie de la douzaine de pays qui ont imposé des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine depuis que celle-ci a supprimé le mois dernier les contrôles stricts du COVID qui avaient protégé sa population de 1,4 milliard d'habitants du virus pendant trois ans.

Les responsables de la santé mondiale tentent maintenant de maîtriser une épidémie qui remplit les hôpitaux et submerge certains salons funéraires, ce qui est en contradiction avec le faible nombre officiel de décès dus au virus en Chine.

Mike Ryan, directeur des urgences de l'OMS, a déclaré lors d'un point de presse mercredi que les chiffres actuels publiés par la Chine sous-représentent les admissions dans les hôpitaux, les patients des unités de soins intensifs et les décès.

S'exprimant quelques heures plus tard, M. Biden a déclaré qu'il était préoccupé par la façon dont la Chine gérait l'épidémie.

"Ils sont très sensibles ... lorsque nous suggérons qu'ils n'ont pas été très ouverts ", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite dans le Kentucky.

Les commentaires de l'OMS sur le manque de données étaient parmi les plus critiques à ce jour et pourraient donner lieu à une réponse de Pékin lors de son point de presse habituel du ministère des affaires étrangères plus tard dans la journée de jeudi.

Les médias d'État chinois n'ont pas couvert immédiatement les remarques de l'OMS jeudi. Dans des déclarations précédentes, le gouvernement chinois a minimisé la gravité de la situation.

Le Global Times, un journal d'État, a déclaré mercredi dans un article que les infections au COVID avaient atteint un pic dans plusieurs grandes villes, dont la capitale, Pékin, citant des entretiens avec des médecins de grands hôpitaux.

La Chine a signalé un nouveau décès dû au COVID-19 sur le continent pour mercredi, contre cinq le jour précédent, ce qui porte son bilan officiel à 5 259 morts.

LES ESPOIRS DU MARCHÉ ASIATIQUE

Avec l'un des taux de mortalité COVID les plus bas du monde, la Chine a été régulièrement accusée de sous-déclarer les infections et les décès pour des raisons politiques.

Les responsables chinois de la santé ont déclaré que seuls les décès causés par la pneumonie et l'insuffisance respiratoire chez les patients qui avaient le virus sont classés comme des décès dus au COVID.

Les méthodes de comptage des décès dus au COVID ont varié d'un pays à l'autre depuis que la pandémie s'est déclarée dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, fin 2019.

Pourtant, les experts en maladies en dehors de la Chine ont déclaré que cette approche ne tiendrait pas compte de plusieurs autres types largement reconnus de complications COVID potentiellement mortelles, des caillots sanguins aux crises cardiaques en passant par la septicémie et l'insuffisance rénale.

Les experts internationaux de la santé prévoient au moins 1 million de décès liés au COVID en Chine cette année sans action urgente. Airfinity, société de données sur la santé basée en Grande-Bretagne, a estimé qu'environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour à cause du COVID.

Malgré ces inquiétudes, les actions asiatiques ont augmenté jeudi, les investisseurs espérant que la Chine sortira de la pandémie.

"La réouverture de la Chine a un grand impact ... dans le monde entier", a déclaré Joanne Goh, stratège en investissement à la DBS Bank à Singapour, car non seulement elle stimule le tourisme et la consommation, mais elle peut atténuer certaines des difficultés de la chaîne d'approvisionnement observées en 2022.

"Il y aura des contretemps en cours de route", a déclaré Goh, lors d'une présentation des perspectives aux journalistes. "Nous lui donnons six mois pour s'adapter au processus. Mais nous ne pensons pas que ce soit réversible."

TESTER LES DÉCHETS

Alors que les pays tentent d'obtenir plus d'informations sur l'étendue et la gravité de l'épidémie en Chine, plusieurs d'entre eux ont imposé aux voyageurs en provenance de Chine de se soumettre à des tests de dépistage du COVID.

Les responsables de l'Union européenne ont recommandé mercredi que les passagers en provenance de Chine et à destination du bloc des 27 membres aient un test COVID-19 négatif avant de commencer leur voyage.

Les fonctionnaires ont également demandé que les eaux usées soient testées et séquencées dans les avions en provenance de Chine et dans les aéroports qui accueillent des vols internationaux, entre autres mesures.

La Chine a critiqué les contrôles frontaliers imposés par d'autres pays à ses résidents comme étant déraisonnables et non scientifiques.

Si la Chine cessera d'exiger des voyageurs entrants qu'ils se mettent en quarantaine à partir du 8 janvier, elle leur demandera toujours de passer un test COVID avant leur arrivée.

Les résidents de Hong Kong ont envahi les cliniques pour se faire vacciner contre le COVID-19 avant la réouverture prévue de la frontière de la ville avec la Chine continentale, dont certains craignent qu'elle n'entraîne une recrudescence des infections dans le centre financier.