Biden salue le "bon ami" Kishida et déclare que les États-Unis sont pleinement engagés dans la défense du Japon.

La pierre angulaire de la visite de deux jours de M. Biden, qui comprend des réunions avec les dirigeants du Japon, de l'Inde et de l'Australie, dans le groupe "Quad", sera le lancement d'un cadre économique indo-pacifique, un vaste plan fournissant un pilier économique pour l'engagement des États-Unis en Asie.

"L'alliance américano-japonaise est depuis longtemps la pierre angulaire de la paix et de la prospérité dans la région indo-pacifique, et les États-Unis restent pleinement engagés dans la défense du Japon", a déclaré M. Biden au début de ses entretiens avec M. Kishida au palais Akasaka, dans le centre de Tokyo.

Biden a été accueilli par une garde d'honneur militaire qui a joué les hymnes des deux pays sous un ciel bleu vif.

Plus tôt, il avait rencontré l'empereur Naruhito, s'entretenant brièvement à l'entrée du palais avant d'être introduit à l'intérieur. La Maison Blanche a déclaré que M. Biden a proposé ses salutations au nom du peuple américain, soulignant la force des relations entre les États-Unis et le Japon, ancrées par des liens profonds entre les peuples.

Les deux nations devraient discuter des plans du Japon visant à étendre ses capacités et sa portée militaires en réponse à la puissance croissante de la Chine.

Les alliés devraient également reconfirmer leurs liens étroits face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en convenant que les changements unilatéraux du statu quo par la force sont inacceptables.

L'inquiétude grandit en Asie face à une Chine de plus en plus affirmée, notamment en raison de ses liens étroits avec la Russie, et la tension monte en particulier au sujet de l'autonomie de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate.

La Corée du Nord et les questions régionales seront également à l'ordre du jour, Biden devant rencontrer plus tard dans la journée de lundi les familles des Japonais qui ont été enlevés il y a des années pour former des espions en Corée du Nord.

Mais la pièce maîtresse de la journée sera le lancement par Biden du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), un programme visant à lier plus étroitement les pays par des normes communes dans des domaines tels que la résilience des chaînes d'approvisionnement, l'énergie propre, les infrastructures et le commerce numérique.

Les États-Unis n'ont pas de pilier économique à leur engagement indo-pacifique depuis que l'ancien président Donald Trump s'est retiré d'un accord commercial multinational transpacifique, laissant le champ libre à la Chine pour étendre son influence.

Mais il est peu probable que l'IPEF comprenne des engagements contraignants, et les pays asiatiques et les experts commerciaux ont donné une réponse résolument tiède à un programme limité par la réticence de Biden à risquer des emplois américains en proposant l'accès accru au marché que la région réclame.

Le premier ministre indien, Narendra Modi, est attendu au Japon pour les pourparlers de la Quadrilatérale. Le nouveau premier ministre australien, Anthony Albanese, est également attendu.

M. Biden est arrivé au Japon tard dimanche en provenance de Corée du Sud et repartira mardi pour les États-Unis.