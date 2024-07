WASHINGTON, 8 juillet (Reuters) - Joe Biden a déclaré lundi à la télévision et à des élus démocrates du Congrès qu'il n'avait aucune intention de retirer sa candidature à l'élection présidentielle de novembre, en dépit des doutes au sein de son propre camp sur sa capacité à battre une nouvelle fois Donald Trump.

Le président des Etats-Unis, âgé de 81 ans, a invité toute personne qui douterait de ses capacités à demander l'investiture lors de la convention de son parti au mois d'août, une démarche qui n'aurait aucune chance d'aboutir sauf si Joe Biden autorise les délégués qu'il a remportés lors des primaires démocrates à donner leur voix à un autre candidat.

"Je veux que vous sachiez, qu'en dépit des spéculations dans la presse et ailleurs, je suis fermement engagé à rester dans la course, à mener cette course jusqu'à la fin et à battre Donald Trump", a écrit Joe Biden dans une lettre adressée à des élus démocrates.

Plusieurs membres influents de la Chambre des représentants lui ont demandé dimanche de renoncer à sa candidature au cours d'un appel téléphonique, selon plusieurs médias.

Dans sa lettre aux élus, Joe Biden se dit conscient de leurs préoccupations, tout en les invitant à se remobiliser derrière sa candidature.

Interrogé lundi dans l'émission "Morning Joe" de la chaîne MSNBC, le président américain s'en est pris plus spécifiquement aux riches donateurs qui l'ont appelé à jeter l'éponge depuis sa mauvaise performance lors d'un débat face à Donald Trump le 27 juin.

"Je me fiche de ce que pensent les millionnaires", a-t-il cinglé. "L'important, c'est que je ne lâche pas l'affaire."

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière, un électeur démocrate sur trois pense que Joe Biden devrait renoncer à sa candidature. Mais le sondage montre également qu'il fait jeu égal avec Donald Trump au niveau national, et qu'aucun autre candidat démocrate putatif ne ferait mieux que lui.

Dimanche, Joe Biden a fait une série d'apparitions publiques dans le cadre de sa campagne en Pennsylvanie, un des État-pivots où pourrait se jouer la victoire en novembre. Il y a notamment été rejoint par l'influent sénateur John Fetterman, un de ses soutiens de poids au sein du Parti démocrate.

