Biden se rend dans la ville texane écrasée par la fusillade la plus meurtrière de la décennie dans une école.

Le rôle familier de Biden en tant que consolateur en chef sera compliqué par la colère locale concernant la décision des forces de l'ordre à Uvalde, au Texas, de permettre au tireur de rester dans une salle de classe pendant près d'une heure alors que les officiers attendaient dans le couloir et que les enfants dans la salle appelaient à l'aide en panique au 911.

Samedi, les enquêteurs cherchaient à déterminer comment des erreurs critiques ont été commises dans la réponse à la fusillade qui a fait 19 morts parmi les élèves et deux enseignants de l'école primaire Robb, et certains demandent au FBI d'examiner les actions de la police.

Biden doit visiter un mémorial érigé à l'école, et rencontrer les familles des victimes, les survivants et les premiers intervenants.

"Il doit rester concentré sur la douleur et le chagrin des familles et de la communauté et comprendre que tout cela a été aggravé par le fait que nous ne savons toujours pas exactement ce qui s'est passé. Plus nous en apprenons, plus il semble que les enfants aient été mal servis", a déclaré Karen Finney, stratège démocrate et porte-parole de la campagne présidentielle 2016 d'Hillary Clinton.

Le président démocrate est également confronté à la dure réalité qu'il a été relativement impuissant à mettre fin aux fusillades de masse américaines ou à convaincre les républicains que des contrôles plus stricts des armes à feu pourraient endiguer le carnage.

La visite au Texas sera son troisième voyage présidentiel sur un site de fusillade de masse, y compris au début du mois lorsqu'il s'est rendu à Buffalo, dans l'État de New York, après une fusillade qui a fait 10 morts parmi les Noirs dans un supermarché.

"Trop de violence, trop de peur, trop de chagrin", a déclaré M. Biden aux diplômés lors d'un discours de remise des diplômes samedi à l'Université du Delaware. "Nous ne pouvons pas proscrire la tragédie, je le sais, mais nous pouvons rendre l'Amérique plus sûre. Nous pouvons enfin faire ce que nous devons faire pour protéger la vie des gens et de nos enfants."

La fusillade d'Uvalde a une fois de plus placé le contrôle des armes à feu en tête de l'agenda de la nation, à quelques mois des élections de mi-mandat de novembre, les partisans de lois plus strictes sur les armes à feu affirmant que le dernier bain de sang représente un point de basculement.

"Le président a une réelle opportunité. Le pays demande désespérément un leader pour arrêter le massacre dû à la violence armée", a déclaré Igor Volsky, directeur exécutif de Guns Down America.

Il a exhorté M. Biden à engager immédiatement un haut responsable pour s'attaquer au problème des armes à feu dans le pays et à sillonner les États-Unis pour faire pression sur le Congrès afin qu'il adopte une réforme significative des armes à feu, affirmant que M. Biden a promis de conclure des accords et de s'attaquer aux armes.

La vice-présidente Kamala Harris a demandé l'interdiction des armes d'assaut lors d'un voyage à Buffalo samedi, déclarant qu'au lendemain de deux fusillades de masse consécutives, ces armes sont "une arme de guerre" qui n'a "pas sa place dans une société civile".

Les assistants de la Maison Blanche et ses proches alliés affirment qu'il est peu probable que Biden se lance dans des propositions politiques spécifiques pour éviter de perturber les négociations délicates sur le contrôle des armes à feu au Sénat. Il est également peu probable qu'il prenne immédiatement des mesures exécutives pour réprimer les armes à feu, renvoyant dans leur coin les législateurs républicains autrement ouverts à la négociation, disent les conseillers.

Pendant ce temps, les principaux républicains comme le sénateur américain Ted Cruz du Texas et l'ancien président Donald Trump ont rejeté les appels à de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu et ont plutôt suggéré d'investir dans les soins de santé mentale ou de renforcer la sécurité dans les écoles du pays.

Le gouverneur républicain du Texas, Gregg Abbott, a nié que les nouvelles lois texanes sur les armes à feu, y compris une mesure controversée supprimant les exigences en matière de permis pour le port d'une arme dissimulée, avaient "un quelconque rapport" avec le bain de sang de mardi. Il a suggéré que les législateurs de l'État concentrent leur attention sur la lutte contre les maladies mentales. (Cette histoire est modifiée pour ajouter le mot "école" dans le titre)