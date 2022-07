Biden se rend en Arabie saoudite dans un contexte de tensions sur le pétrole et le meurtre de Khashoggi.

M. Biden tiendra des réunions avec le roi d'Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman, connu sous le nom de MbS, ainsi qu'avec d'autres responsables gouvernementaux, a déclaré aux journalistes un haut responsable de l'administration Biden.

La visite sera surveillée de près pour le langage corporel et la rhétorique. Les renseignements américains ont conclu que MbS a directement approuvé le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, alors que le prince héritier nie avoir un rôle dans ce meurtre.

Les conseillers de la Maison Blanche ont refusé de dire si Biden serrera la main du prince, le dirigeant de facto du royaume.

"Le président va rencontrer environ une douzaine de dirigeants et il les saluera comme il le fait habituellement", a déclaré le responsable de l'administration.

Au début du voyage de Biden au Moyen-Orient, les responsables ont déclaré qu'il éviterait les contacts étroits, comme les poignées de main, par précaution contre le COVID-19. Mais le président a fini par se livrer à une poignée de main en Israël.

Biden a déclaré jeudi que sa position sur le meurtre de Khashoggi était "absolument" claire. Biden a fait son commentaire de "paria" il y a moins de deux ans après le meurtre du journaliste et alors qu'il faisait campagne pour la présidence.

Biden a déclaré qu'il soulèverait la question des droits de l'homme en Arabie saoudite, mais il n'a pas dit spécifiquement s'il aborderait le meurtre de Khashoggi avec ses dirigeants.

Les intérêts énergétiques et sécuritaires ont incité le président et ses collaborateurs à décider de ne pas isoler le pays. Les États-Unis sont impatients de voir l'Arabie saoudite et ses partenaires de l'OPEP pomper davantage de pétrole pour contribuer à faire baisser le coût élevé de l'essence et atténuer l'inflation américaine la plus élevée depuis quatre décennies.

"Les Saoudiens ont certainement l'intention d'augmenter leur capacité et, avec des prix du pétrole aussi élevés, ils ont les moyens de le faire, d'autant plus qu'ils constatent des contraintes de production ailleurs sur un marché toujours en croissance", a déclaré Daniel Yergin, vice-président de S&P Global et expert des marchés énergétiques mondiaux.

Au cours de son voyage, M. Biden encouragera la paix et fera pression en faveur d'un Moyen-Orient plus intégré, a déclaré le responsable.

"Nous couvrirons une foule de questions bilatérales et régionales, couronnant réellement de nombreux mois de diplomatie et positionnant les États-Unis et nos partenaires pour l'avenir d'une manière qui favorise nos intérêts et les leurs", a-t-il ajouté.

Les sujets abordés comprennent le renforcement d'une trêve dans la guerre au Yémen, "l'équilibre" sur les marchés de l'énergie et la coopération technologique dans la 5G et la 6G, a-t-il précisé.