Biden se rendra dans une ferme de l'Illinois pour souligner la flambée des prix alimentaires due à la Russie

Cette visite intervient alors que la Maison Blanche s'efforce de maîtriser l'inflation sur de nombreux fronts, de l'essence à l'alimentation. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint des sommets mardi, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février - que Moscou qualifie d'"opération spéciale" - a considérablement aggravé les perspectives des prix alimentaires.

L'agence alimentaire de l'ONU a récemment déclaré que les prix des denrées alimentaires avaient atteint un record historique en février et à nouveau en mars. La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers du blé et de l'orge mondiaux, et deux tiers des exportations mondiales d'huile de tournesol utilisée pour la cuisson.

"Il va parler du soutien que nous devons continuer à apporter aux agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à produire de plus en plus au niveau national afin de remédier aux pénuries alimentaires que nous constatons dans certaines parties du monde", a déclaré mardi Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.

M. Biden prendra également la parole lors de la 40e convention internationale de la Fraternité internationale des ouvriers de l'électricité. La convention, initialement prévue en août dernier, a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

M. Biden devrait parler de son soutien aux syndicats, aux investissements dans les infrastructures et à l'industrie énergétique, a précisé Mme Psaki.