Biden se rendra en Égypte, au Cambodge et en Indonésie pour les sommets de novembre - Maison Blanche

M. Biden se rendra ensuite au Cambodge du 12 au 13 novembre pour participer au sommet annuel États-Unis-ASEAN et au sommet de l'Asie de l'Est, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Ensuite, M. Biden se rendra en Indonésie du 13 au 16 novembre pour participer à un sommet des dirigeants du groupe des 20 principales économies, ajoute le communiqué.

Le président israélien Isaac Herzog a révélé pour la première fois la visite de M. Biden en Égypte lors d'une rencontre avec le président américain dans le Bureau ovale mercredi.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que M. Biden profiterait de la COP27 pour "s'appuyer sur le travail important que les États-Unis ont entrepris pour faire avancer la lutte contre le changement climatique au niveau mondial et aider les plus vulnérables à renforcer leur résilience aux impacts climatiques."

Au Cambodge, M. Biden réaffirmera l'engagement durable des États-Unis envers l'Asie du Sud-Est, tout en soulignant l'importance de la coopération entre les États-Unis et l'ANASE pour décrocher la sécurité et la prospérité dans la région, a déclaré M. Jean-Pierre.

À Bali, en Indonésie, M. Biden travaillera avec les partenaires du G20 pour relever les principaux défis tels que le changement climatique, l'impact mondial de la guerre de Poutine en Ukraine, notamment sur la sécurité et l'accessibilité énergétique et alimentaire, et une série d'autres priorités importantes pour la reprise économique mondiale, a indiqué la Maison-Blanche.

La vice-présidente Kamala Harris se rendra également en Asie et en Afrique du Nord, après la visite du président, a indiqué la Maison Blanche.

Mme Harris se rendra à Bangkok pour assister à la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) les 18 et 19 novembre, soulignant ainsi l'engagement de Washington en faveur de la coopération économique dans la région indo-pacifique.

Elle se rendra également à Manille, où elle rencontrera des chefs de gouvernement et des représentants de la société civile, a indiqué la Maison Blanche.