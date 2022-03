Biden se rendra vendredi en Pologne pour discuter de l'Ukraine-Maison blanche

WASHINGTON, 21 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden se rendra vendredi en Pologne pour discuter de la réponse internationale à "la crise humanitaire et des droits humains" provoquée par la "guerre injustifiée et non provoquée" que la Russie mène en Ukraine, a déclaré dimanche la porte-parole de la Maison blanche.

Cette visite interviendra au lendemain du déplacement de Joe Biden à Bruxelles lors duquel le président américain doit s'entretenir de l'aide internationale à apporter à l'Ukraine avec des alliés de l'Otan, ses homologues des pays du G7 et des dirigeants européens, a indiqué Jen Psaki.

A Varsovie, le chef de la Maison blanche rencontrera son homologue polonais Andrzej Duda. (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian)