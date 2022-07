Biden signe un décret sur l'avortement et déclare que la Cour suprême est "hors de contrôle".

Biden, un démocrate, a subi des pressions de la part de son propre parti pour qu'il prenne des mesures après la décision historique du mois dernier d'annuler le jugement Roe v Wade, qui a bouleversé environ 50 ans de protection des droits reproductifs des femmes.

Les pouvoirs du président sont limités car les États américains peuvent adopter des lois restreignant l'avortement et l'accès aux médicaments, et le décret devrait avoir un impact limité.

"Ce dont nous sommes témoins n'est pas un jugement constitutionnel, mais un exercice de pouvoir politique brut", a déclaré M. Biden aux journalistes à la Maison Blanche après avoir cité abondamment l'opinion dissidente du jugement.

"Nous ne pouvons pas permettre à une Cour suprême hors de contrôle, travaillant de concert avec des éléments extrémistes du parti républicain, de supprimer les libertés et notre autonomie personnelle", a-t-il déclaré.

La Maison Blanche n'envisage pas publiquement l'idée de réformer la Cour elle-même ou d'élargir le panel de neuf membres, une option poussée par la présidente du Congressional Progressive Caucus, la représentante Pramila Jayapal.

Dans son discours de vendredi, M. Biden a plutôt exposé comment les électeurs pourraient garantir le droit à l'avortement s'ils élisaient davantage de sénateurs pro-choix, et a noté que l'opinion majoritaire de la Cour suprême faisait référence au "pouvoir politique" des femmes.

"Je ne pense pas que la Cour, ou d'ailleurs les Républicains, aient la moindre idée du pouvoir des femmes américaines", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il pensait que les femmes se rendraient aux urnes en nombre record lors des élections de novembre pour rétablir les droits des femmes.

Il a également cité des rapports récents selon lesquels une fillette de 10 ans de l'Ohio a été obligée de se rendre dans l'Indiana pour se faire avorter après avoir été violée.

"Imaginez être une petite fille. Imaginez être une petite fille de 10 ans. Est-ce que quelqu'un croit à cela ?", a-t-il déclaré.

Interrogée sur ce qui pourrait changer exactement pour les femmes immédiatement après la signature du décret, Jen Klein, directrice du Conseil de la politique de genre du président à la Maison Blanche, n'a pas donné de détails.

"Vous ne pouvez pas résoudre par une action exécutive ce que la Cour suprême a fait", a-t-elle déclaré.

Néanmoins, les législateurs progressistes et les groupes de défense du droit à l'avortement ont salué le décret. La sénatrice Elizabeth Warren l'a qualifié de "premier pas important" et a demandé à l'administration d'explorer toutes les options disponibles pour protéger le droit à l'avortement.

La protection du droit à l'avortement est une question prioritaire pour les femmes démocrates, selon un sondage Reuters, et plus de 70 % des Américains pensent que la question doit être laissée à la femme et à son médecin.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré que "les démocrates sont déconnectés du peuple américain" après les remarques de Biden.

En juin, Biden a condamné la décision du tribunal et a proposé que les sénateurs américains lèvent un obstacle législatif en levant temporairement l'"obstruction" du Sénat pour rétablir le droit à l'avortement. Cette suggestion a été rejetée par les assistants des principaux sénateurs démocrates Kyrsten Sinema et Joe Manchin.

Plus tôt en juin, des sources ont déclaré à Reuters qu'il était peu probable que la Maison Blanche prenne les mesures audacieuses sur l'accès à l'avortement que les législateurs démocrates ont réclamées, comme une réforme des tribunaux ou la proposition de services de reproduction sur les terres fédérales.

Vendredi, M. Biden a demandé au département de la santé et des services sociaux de protéger et d'élargir l'accès aux "médicaments abortifs" approuvés par la Food and Drug Administration. Selon les experts, il est peu probable qu'une pilule utilisée pour mettre fin aux grossesses précoces soit disponible sans ordonnance avant des années.

Il a également ordonné au département de veiller à ce que les femmes aient accès aux soins médicaux d'urgence, aux services de planification familiale et à la contraception, y compris les dispositifs intra-utérins (DIU).

La décision de la Cour suprême a rétabli la capacité des États à interdire l'avortement. Par conséquent, les femmes ayant une grossesse non désirée ont le choix entre se rendre dans un autre État où la procédure reste légale et disponible, acheter des pilules abortives en ligne ou subir un avortement illégal potentiellement dangereux.

Cette question peut contribuer à pousser les démocrates aux urnes lors des élections de mi-mandat de novembre, lorsque les républicains ont une chance de prendre le contrôle du Congrès.

Le décret de M. Biden vise également à protéger la vie privée des patients et à assurer la sécurité des cliniques mobiles d'avortement aux frontières des États, et ordonne la création d'un groupe de travail chargé de coordonner la réponse de l'administration en matière d'accès aux soins de santé génésique.

Selon les experts, la décision devrait avoir un impact disproportionné sur les femmes noires et les autres femmes de couleur, qui ont traditionnellement été confrontées à des coûts écrasants et à des obstacles logistiques pour obtenir des soins de santé génésique.