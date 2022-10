Biden signe un décret visant à mettre en uvre le cadre UE-États-Unis sur la protection des données personnelles

Le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret visant à mettre en œuvre un cadre de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, annoncé en mars, qui adopte de nouvelles mesures de protection de la vie privée des services de renseignement américains.

L'accord vise à mettre fin aux limbes dans lesquelles des milliers d'entreprises se sont retrouvées après que le plus haut tribunal européen a rejeté deux pactes précédents en raison de préoccupations concernant la surveillance américaine.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré aux journalistes que le décret "est l'aboutissement de notre initiative conjointe visant à rétablir la confiance et la stabilité des flux de données transatlantiques" et "garantira la confidentialité des données personnelles de l'UE."

Le cadre répond aux préoccupations de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le précédent cadre du bouclier de protection de la vie privée UE-États-Unis en tant que mécanisme de transfert de données valide en vertu de la législation européenne.

La Maison Blanche a déclaré que "les flux de données transatlantiques sont essentiels pour permettre la relation économique entre l'UE et les États-Unis, qui représente 7,1 trillions de dollars" et que le cadre "rétablira une base juridique importante pour les flux de données transatlantiques."

La Maison Blanche a déclaré que le décret de M. Biden renforçait les "garanties actuelles en matière de vie privée et de libertés civiles" pour la collecte de renseignements américains et créait un mécanisme de recours indépendant et contraignant à plusieurs niveaux pour les personnes qui pensent que leurs données personnelles ont été collectées illégalement par les agences de renseignement américaines.

Les fonctionnaires de l'UE ont déclaré qu'il faudrait environ six mois pour que ce mécanisme suive un processus d'approbation complexe, notant que le système précédent ne prévoyait qu'un recours auprès d'un médiateur au sein de l'administration américaine, ce que le tribunal de l'UE a rejeté.

Le décret de M. Biden adopte de nouvelles garanties sur les activités des services de renseignement américains, exigeant qu'ils ne fassent que ce qui est nécessaire et proportionné, et crée un système de recours en deux étapes - d'abord auprès d'un organisme de surveillance des agences de renseignement, puis auprès d'un tribunal composé de juges indépendants, dont les décisions lieraient les agences de renseignement.

En mars, M. Biden et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont déclaré que l'accord provisoire proposait des protections juridiques plus solides et répondait aux préoccupations du tribunal européen.

Vendredi, Mme Raimondo transmettra à l'UE une série de lettres d'agences américaines "décrivant le fonctionnement et l'application du cadre UE-États-Unis relatif à la confidentialité des données" qui "serviront de base à l'évaluation de la Commission européenne dans une nouvelle décision d'adéquation", a-t-elle déclaré.

En vertu de l'ordonnance, le responsable de la protection des libertés civiles (CLPO) au sein du Bureau du directeur du renseignement national des États-Unis examinera les plaintes et prendra des décisions.

Le ministère de la Justice des États-Unis met en place une Cour de révision de la protection des données pour examiner de manière indépendante les décisions du CLPO. Les juges ayant une expérience en matière de confidentialité des données et de sécurité nationale seront nommés en dehors du gouvernement américain.

Les militants européens de la protection de la vie privée ont menacé de contester le cadre s'ils estimaient qu'il ne protège pas suffisamment la vie privée. (Reportage de David Shepardson ; édition de Mark Potter)