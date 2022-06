Biden souhaite " bonne chance " à Elon Musk pour son voyage sur la lune après ses projets de suppression d'emplois

Musk a écrit dans un courriel aux cadres qu'il avait un "super mauvais pressentiment" au sujet de l'économie américaine et qu'il devait supprimer environ 10% des emplois chez le constructeur de voitures électriques, a rapporté Reuters plus tôt vendredi.

Interrogé par Reuters sur les commentaires de Musk, Biden a suggéré que le problème se situait peut-être au niveau de Tesla.

"Pendant qu'Elon Musk parle de cela, Ford augmente massivement ses investissements", a déclaré M. Biden. "Ford augmente ses investissements et construit de nouveaux véhicules électriques. Six mille nouveaux employés, des employés syndiqués je pourrais ajouter, dans le Midwest."

"Donc, vous savez, beaucoup de chance pour son voyage sur la lune", a-t-il ajouté.

Musk a répondu sur Twitter : "Merci Monsieur le Président !" avec un lien faisant référence à l'attribution par la NASA, en avril 2021, d'un contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX de Musk pour construire un vaisseau spatial destiné à amener des astronautes sur la Lune.

Ce n'est pas le premier échange salé entre le commandant en chef de 79 ans, qui admet avoir parfois un tempérament irlandais, et M. Musk, 50 ans, né en Afrique du Sud, qui est devenu l'homme le plus riche du monde en tant qu'entrepreneur en série mais qui s'est tourné vers les débats politiques américains et une prise de contrôle de Twitter.

M. Biden a fait des véhicules électriques (VE) la pièce maîtresse d'un plan visant à faire des États-Unis une puissance manufacturière, à concurrencer la Chine et à contrecarrer le changement climatique. Mais il a accordé beaucoup plus d'attention aux concurrents syndiqués de Musk à Détroit.

Musk a souvent envoyé des tweets virulents au président, se plaignant du manque de reconnaissance et critiquant l'approche de Biden, qui privilégie les syndicats et les subventions pour développer le marché des véhicules électriques.

Musk a déclaré le mois dernier qu'il ne voterait plus pour les membres du parti démocrate de Biden car ils sont "devenus le parti de la division et de la haine."

Il a promis de rétablir l'accès de l'ancien président républicain Donald Trump à Twitter après avoir acquis la plateforme de médias sociaux.

Tesla a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions de Wall Bourse en avril, après avoir augmenté ses prix pour contrer les pressions inflationnistes qui pèsent sur l'industrie automobile.

Les actions ont chuté de plus de 8 % vendredi après la publication par Reuters du rapport sur l'e-mail de Musk, les investisseurs craignant que les remarques du PDG ne soient le signe de problèmes à venir. Mardi, Musk a déclaré que les travailleurs ne venant pas au bureau pour 40 heures par semaine seraient licenciés.

Avant le commentaire de M. Biden sur M. Musk, le président venait de prononcer son propre discours dans lequel il vantait la croissance plus élevée que prévu de l'emploi aux États-Unis en mai et rejetait les critiques sur sa gestion de l'inflation, qui est perchée près des niveaux les plus élevés depuis 40 ans.

Il a toutefois prévenu que la croissance de l'emploi pourrait ralentir dans les mois à venir, la Réserve fédérale augmentant les taux d'intérêt pour refroidir l'inflation.

"Il est peu probable que nous assistions à des rapports sur l'emploi aussi spectaculaires, mois après mois, que ceux de l'année dernière", a-t-il déclaré. "Mais c'est une bonne chose. C'est le signe d'une économie saine."

Le président de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, a déclaré cette semaine qu'il fallait "se préparer" à un "ouragan" économique à venir.

D'autres dirigeants et analystes ont toutefois déclaré que la solidité du marché du travail américain, l'épargne des consommateurs et la robustesse de la demande pourraient aider l'économie à réaliser un "atterrissage en douceur" vers une croissance plus durable à des niveaux plus bas après un rétablissement rapide de la pandémie de COVID-19.