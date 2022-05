Biden soutient l'expansion de l'OTAN, le G7 va envoyer des milliards à l'Ukraine

Pendant ce temps en Allemagne, les dirigeants financiers du Groupe des Sept semblaient prêts à se mettre d'accord jeudi et vendredi sur environ 15 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à payer ses factures dans les mois à venir.

La Finlande et la Suède affirment avoir été poussées à rejoindre l'OTAN par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, renversant ainsi des générations de non-alignement militaire dans le plus grand bouleversement de la sécurité européenne depuis des décennies.

La Turquie s'est toutefois opposée à cette démarche, accusant les deux États nordiques d'abriter des militants kurdes.

M. Biden a accueilli le Premier ministre suédois Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinist à la Maison Blanche, une occasion pour Washington de démontrer que l'invasion de la Russie s'est retournée contre elle, entraînant l'expansion même de l'OTAN que Moscou a déclaré vouloir stopper.

"La Finlande et la Suède rendent l'OTAN plus forte", a déclaré M. Biden.

Interrogé sur la possibilité de répondre aux préoccupations de la Turquie, M. Biden a déclaré aux journalistes : "Je pense que tout va bien se passer".

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré tard mercredi : "Nous avons dit à nos alliés que nous dirons non à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN", ajoutant : "L'OTAN est une alliance de sécurité et nous ne pouvons accepter que des terroristes en fassent partie."

M. Niinisto a déclaré que la Finlande s'engagerait à assurer la sécurité de la Turquie, ajoutant : "Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et nous sommes activement engagés dans la lutte contre ce fléau."

La semaine dernière, la Russie a remporté sa plus grande victoire depuis le début de l'invasion, Kyiv ayant annoncé qu'elle avait ordonné à sa garnison dans une aciérie de Mariupol de se retirer, après un siège de près de trois mois de la ville.

L'issue finale de la bataille la plus sanglante en Europe depuis des décennies est restée floue, sans confirmation du sort de centaines de défenseurs ukrainiens. Moscou a déclaré jeudi que 1 730 combattants ukrainiens s'étaient rendus à ce jour, dont 771 au cours des dernières 24 heures.

L'Ukraine, qui dit viser un échange de prisonniers, n'a pas précisé combien d'entre eux se trouvaient dans l'usine ni commenté le sort des autres depuis qu'elle a confirmé qu'un peu plus de 250 s'étaient rendus dans les premières heures après avoir reçu l'ordre de se rendre.

Le Comité international de la Croix-Rouge, basé en Suisse, a déclaré avoir enregistré des centaines de prisonniers de la centrale désormais détenus par la Russie, mais il n'a pas donné de nombre précis.

Le chef des séparatistes soutenus par la Russie qui contrôlent la zone a déclaré que près de la moitié des combattants restaient à l'intérieur de l'aciérie, où des bunkers et des tunnels souterrains les avaient protégés de semaines de bombardements russes.

"Plus de la moitié ont déposé les armes", a déclaré Denis Pushilin à la chaîne de télévision Internet Solovyov Live. "Qu'ils se rendent, qu'ils vivent, qu'ils fassent honnêtement face aux accusations pour tous leurs crimes".

Les blessés ont reçu un traitement médical tandis que ceux qui étaient en bonne santé ont été emmenés dans une colonie pénitentiaire et sont bien traités, a-t-il dit. Les responsables ukrainiens disent qu'ils ne peuvent pas commenter publiquement le sort des combattants tant que des négociations sont en cours pour les sauver.

La Russie nie avoir accepté un échange de prisonniers. Bon nombre des défenseurs d'Azovstal appartiennent à une unité ukrainienne aux origines d'extrême droite, le Régiment d'Azov, que Moscou qualifie de nazis et qui, selon elle, doit être poursuivie pour ses crimes.

AVANCÉES EN UKRAINE

Les forces russes ont cependant perdu du terrain ailleurs, chassées du nord de l'Ukraine et de la zone autour de la capitale fin mars, et repoussées ce mois-ci des faubourgs de la deuxième ville Kharkiv.

Oleksiy Gromov, chef adjoint du département opérationnel principal de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, a déclaré lors d'un briefing en ligne que l'Ukraine avait repris 23 localités près de Kharkiv au cours des deux dernières semaines.

Jeudi, le fracas des duels d'artillerie a résonné dans les champs ensoleillés et les bois au nord de Kharkiv, près du village de Slatyne.

Les troupes ukrainiennes ont déclaré que des combats étaient en cours autour du village voisin de Demetiivka, que l'armée ukrainienne a déclaré avoir repris la veille, à environ 8 km de la frontière russe.

Alors que la vie dans la capitale revient à la normale, les États-Unis ont rouvert leur ambassade.

"Le peuple ukrainien... a défendu sa patrie face à l'invasion inadmissible de la Russie, et en conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken.

Mais la Russie poursuit son offensive principale en utilisant de l'artillerie et des blindés en masse, essayant de capturer davantage de territoires dans l'est du Donbas, composé des régions de Donetsk et de Louhansk, que Moscou revendique au nom des séparatistes.

L'état-major ukrainien a déclaré que les attaques de la Russie étaient concentrées sur Donetsk. Les forces russes ont "subi des pertes importantes" autour de Slovyansk, au nord de Donetsk.

Serhiy Gaidai, gouverneur de la région voisine de Luhansk, a déclaré que quatre personnes avaient été tuées dans le bombardement de la ville de Sievierodonetsk, située sur la ligne de front.