Biden soutient la décision de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'Otan

WASHINGTON, 13 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'il soutenait la politique de la porte ouverte de l'OTAN et le droit de la Suède et de la Finlande à déterminer leur "propre avenir, leur politique étrangère et leurs arrangements de sécurité", lors d'un appel avec les dirigeants des deux pays nordiques.

Joe Biden s'est entretenu avec la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö.

Les trois dirigeants ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, était-il dit dans un communiqué publié par la Maison blanche. (Reportage Susan Heavey; version française Camille Raynaud, édité par Matthieu Protard)